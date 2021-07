Neue Uni-Vorträge sind aktuell und brisant

Reihe

+ © Christian Beier Sie gestalten das 31. Uni-Vortragssemester in der Lenneper Klosterkirche (von links): Dr. Maren Wagner (Pressesprecherin Bergische Universität), die drei Professoren Ralph Radach, Falko Jüßen und Kurt Erlemann, Redakteur Knut Reiffert, Prof. Dr. Alexandra Martin, stellvertretender Chefredakteur und Lokalchef Axel Richter, Chefredakteur Stefan M. Kob, Uni-Rektor Prof. Dr. Lambert T. Koch sowie die RGA-Verleger und -Herausgeber Bernhard und Michael Boll. © Christian Beier

Themen sind Wunder, ungeklärte Leiden, Lesen und die Schere zwischen Arm und Reich.

Von Knut Reiffert

Für Prof. Dr. Lambert T. Koch steht fest: „Das ist die spannendste Vortragsreihe, die wir mit dem RGA machen, seit ich Rektor der Bergischen Universität bin.“ Und das ist immerhin schon seit neun Jahren der Fall. Tatsächlich stehen in diesem Frühjahr in der Klosterkirche vier Abende auf dem Programm, die allein aufgrund ihrer aktuellen, informativen, brisanten und auch kontrovers zu diskutierenden Thematik auf großes Interesse stoßen werden.

Unglaublich geht es gleich am Donnerstag, 16. März, zu, wenn der evangelische Theologe Prof. Dr. Kurt Erlemann zum Semesterauftakt mit dem Thema „Kaum zu glauben - Wunder im Neuen Testament“ nach Lennep kommt. „85 Prozent meiner Kollegen, die sich damit befassen, halten die Geschichten für reine Symbolik.“ Das gilt für das Wandeln auf dem See Genezareth ebenso wie für die Erweckung des toten Lazarus oder Jesus Auferstehung zu Ostern.

Erlemann sieht das anders, nicht nur metaphorisch. Er glaubt an die Wunder. Sie seien vielleicht nicht naturwissenschaftlich zu erklären, aber wichtig für den Glauben schlechthin. „Wenn Jesus Gottes Sohn war, kann er jedes Wunder tun.“ Wobei der Professor der Bergischen Universität einräumt, dass nicht alle Geschichten aus dem Neuen Testament wörtlich zu nehmen und im Kontext ihrer Zeit zu sehen sind. Beispiel Wunderheilung: „Möglicherweise hat Jesus da Therapien angewandt, die damals noch weitgehend unbekannt waren.“ Für die Betroffenen war das ein Wunder. „Die waren von Jesus regelrecht ,geflasht’. Fakt sei aber: „Sie wurden geheilt.“

Um Heilung geht es im weitesten Sinne auch im zweiten Vortrag. Die Psychologin und praktizierende psychologische Psychotherapeutin Prof. Dr. Alexandra Martin betitelt ihren Vortrag am Donnerstag, 6. April, nach einer Problematik, die fast jeder schon einmal erlebt hat: „Ich fühle mich krank, aber mein Arzt sagt, ich bin gesund.“ Dabei geht es um Beschwerden, deren Ursachen Mediziner nicht nachweisen können. „Darunter fallen 80 Prozent der beim Hausarzt vorgetragenen Probleme“, rechnet Martin vor.

Das Spektrum reicht von scheinbar unerklärlichen Kopf- und Rückenschmerzen über Magen-Darm-Probleme und dauerhaftes Brennen der Zunge bis hin zum plötzlichen Verlust der Sehkraft. Das größte Problem: Den Betroffenen wird häufig nicht geglaubt. Weil es keinen körperlichen Befund gibt, werden ihnen psychische Probleme angedichtet. „Für viele Patienten ist es schon der entscheidende Schritt, dass ihre körperlichen Beschwerden als real anerkannt werden“, weiß die Wissenschaftlerin, die an der Bergischen Uni eine psychotherapeutische Akutambulanz leitet. Welche Ansätze es anschließend gibt, um diese besonderen Beschwerden zu bewältigen, ist das eigentliche Thema ihres Vortrags.

Jeder kann viel schneller lesen, ohne dabei weniger zu verstehen

Wie man mehr aus seinem Gehirn herausholen kann, erklärt Prof. Dr. Ralph Radach in seinem Vortrag am 4. Mai. Titel: „Lesen im digitalen Zeitalter: Sind wir überfordert und kann ‘speed reading’ helfen?“. Der international renommierte Experte für Leseforschung geht davon aus, dass man mit etwas Training seine Lesegeschwindigkeit auf das Anderthalb- bis Zweifache steigern kann. „Das geht, ohne dass das Leseverständnis leidet“, weiß der Psychologe. Allerdings: „Wer noch schneller wird, liest ungenau.“ Die entsprechenden Trainings-Apps hat Radach für die Stiftung Warentest untersucht. Beim Uni-Vortrag erklärt er, welche Punkte bei der neuen Technik zu beachten sind. „Für ‘speed reading’ ist es egal, ob das Medium gedruckt oder digital ist“, erklärt der überzeugte Nutzer eines Tablets. Und noch mehr: „Spitzendisplays sind heute schon lesefreundlicher als Papier.“

Ein heißes Eisen ist gerade in Zeiten des Wahlkampfs der Vortrag, den Prof. Dr. Falko Jüßen für den 1. Juni vorbereitet: „Kapitalismus im 21. Jahrhundert - Eine endlose Spirale der Ungleichheit?“ In der Debatte um die Verteilung zwischen Arm und Reich stellt er zunächst das Buch „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ des französischen Wirtschaftswissenschaftlers Thomas Piketty vor, das es bis in die Bestsellerlisten geschafft hat. Piketty vertritt die These, dass unregulierter Kapitalismus zu einer Vermögenskonzentration führt, die die Konjunktur und letztendlich sogar die Demokratie gefährdet. Jüßen setzt sich kritisch damit auseinander und legt dar, wie Wirtschaftspolitik bei Rezession und massenhaftem Jobabbau reagiert.

Versprechen von Industriejobs hat Trump erst möglich gemacht

Als positives Beispiel für eine kurzfristige Belebung des Arbeitsmarkts nennt er die deutsche Abwrackprämie. Er räumt aber auch ein, dass gerade das Versprechen auf neue Jobs in der Industrie Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten maßgeblich befeuert hat. „Mir geht es aber nicht um Politik, sondern um Faktenwissen“, erklärt der Volkswirtschaftler. Sein Ziel: „Die Vortragsbesucher sollen ein besseres Rüstzeug für die Wahlkampfdiskussionen über die Verteilungsfrage bekommen.“