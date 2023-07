Remscheid. Es ist die zweite Neueröffnung einer Prüfstelle innerhalb von wenigen Tagen in Remscheid: Mit Kayhan Kadaraba gibt es nun auch in Lennep einen Ansprechpartner des Tüv-Süd vor Ort. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, an Samstagen von 9 bis 12 Uhr in der Gartenstraße 23. lho