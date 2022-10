Neue Röntgen-Juniorakademie ist eröffnet

Kinder bis Klasse 7 wandeln auf den Spuren des berühmten Lenneper Physikers.

Von Monika Meurs

Mit der Unterzeichnung der Gründungsurkunde war es besiegelt: Im Deutschen Röntgen-Museum in Lennep wurde am Wochenende die Wilhelm Conrad Röntgen Juniorakademie ins Leben gerufen. Diese bietet jetzt als neue Bildungsinitiative in Remscheid jungen, wissenshungrigen und begabten Forschern sowie Entdeckern auf dem Gebiet der Medizin und Naturwissenschaft eine neue Anlaufstelle zur Förderung ihrer Interessen. Im Rahmen der Unterzeichnung mit Vertretern der Deutschen Röntgengesellschaft (DRG) als Initiatorin der neuen Akademie, der Bildungsforschung, namhaften Fachkräften aus Radiologie, Schulbildung und Begabungsforschung fand auch Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz als Schirmherr treffende Worte. „Vergangenes zu erhalten, mit Neuem zu verbinden, Forschung von einst mit heutigem Wissen weiterzuentwickeln – das ist hier unser Anliegen. Auch wenn wir als Kommune finanziell nicht so gut aufgestellt sind, investieren wir viel in die Bildung. Gut ausgebildete Kinder und Jugendliche sind unsere Bodenschätze.“ Die neue Akademie bilde hierzu einen Grundpfeiler im Bereich der Forschung.

Dr. Stefan Lohwasser, Geschäftsführer der DRG, ergänzte: „Die Akademie hat den Anspruch, als aktiver Wegbegleiter adäquate Zukunfts- und Bildungsmöglichkeiten zu bieten.“ Das Augenmerk liegt dabei auf Kindern aus Grundschulen und weiterführenden Schulen bis Klasse 7.

Genau diese Zielgruppe wurde auch am selben Tag erreicht – mit einem Experimentierparcours für Kinder. Da wurden nicht nur Krebse und Fledermäuse fachmännisch durchleuchtet, auch interaktive anatomische Versuche sorgten für Aha-Effekte. So auch bei Louis (12), der neben Sport, Lesen und Wikinger-Mythen großes Interesse zeigt: „Schule ist wichtig und macht auch Spaß. Aber hier kann man echt praktisch auf einem ganz anderen Gebiet unterwegs sein. Das gefällt mir und macht Lust auf mehr.“