Kommentar zu Planungen an Alleestraße: Neue Qualität am Markt

Standpunkt von Axel Richter

+ © Michael Sieber axel.richter@ rga-online.de © Michael Sieber

Es ist der Allee zu wünschen, dass dort wieder das Leben spielt, meint Axel Richter.

Der Remscheider reibt sich verwundert die Augen. Ausgerechnet der Teil der Alleestraße, der heute am allerwenigsten durch so etwas wie Aufenthaltsqualität besticht, soll zum Ort eines neuen Einkaufs- und jetzt auch Kulturerlebnisses werden. Dazu will der eine durch die vorhandene Bebauung mit dem Bagger fahren und auf den Trümmern ein neues Einkaufscenter errichten. Der andere lässt die Immobilie stehen, die er erworben hat, will eine Kleinkunstbühne für bis zu 100 Zuschauer errichten und darunter Gastronomie für die Theatergänger am Markt anbieten. Nun klingt die zweite Idee gegenwärtig durchaus realistischer als die erste; aber gut sind sie beide. Denn alles, was der unteren Allee neue Qualität bringt, ist gut für den Standort. Die war mit dem Markt als Verkehrsknotenpunkt einst der Ort, wo das Leben spielte in Remscheid.

Jetzt bekommt sie die Chance, an alte Zeiten anzuknüpfen. Es ist der Allee zu wünschen.

Untere Allee: Lenneper baut ein Theater