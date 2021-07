Neue Präsidentin will Justiz öffnen

Gericht

+ © Anna Schwartz Bei der Amtseinführung: Wuppertals OB Andreas Mucke (v.l.), die neue Gerichtspräsidentin Dr. Annette Lehmberg, NRW-Justizminister Peter Biesenbach, Anne-José Paulsen, Präsidentin des Oberlandesgerichts Düsseldorf und Lehmbergs Vorgänger Dr. Josef Schulte. © Anna Schwartz

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Axel Richter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Axel Richter schließen

Solingerin steht an der Spitze der Gerichte im Bergischen. Minister übergibt Ernennungsurkunde.

Von Axel Richter

Als Rechtsanwalt im Bergischen wusste Peter Biesenbach genau: Wer zu schnell fuhr, der tat dies besser auf der Hückeswagener Seite des Dörpebaches. Der bildet von jeher die Grenze zwischen den Landgerichtsbezirken Köln und Wuppertal. Und während den Kölner Richtern mit reuigen Verkehrssündern eine gewisse Milde nachgesagt wurde, galten die Wuppertaler als knallhart.

„Ich bin gespannt, ob dieser Ruf anhält“, erklärte der heutige NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) gestern zur Amtseinführung von Dr. Annette Lehmberg. Die 55-jährige Juristin ist die neue Präsidentin des auch für Remscheid zuständigen Landgerichts Wuppertal. Vor zahlreichen Gästen aus Politik und Justiz nahm die gebürtige Solingerin im Rathaus von Wuppertal die Ernennungsurkunde entgegen.

Annette Lehmberg ist die erste Frau an der Spitze der bis 1834 zurückreichenden Behördengeschichte. Als Chefin kehrt sie an den Ort zurück, den sie 1990 als Referendarin erstmals betreten hatte. Sie wurde Richterin, wechselte ins Ministerium. Seit März 2014 stand sie an der Spitze des Landgerichts Mönchengladbach.

Was sie dort begonnen hat, soll sie auch im Landgericht Wuppertal sowie in den dazugehörigen Amtsgerichten umsetzen: die Justiz öffnen, für mehr Transparenz sorgen – auch um das Vertrauen in die rechtssprechende Gewalt zu fördern. Ihr Credo: „Jeder Bürger soll ohne jede Scheu ein Gerichtsgebäude betreten.“

Dazu passten die mahnenden Worte, die Dr. Josef Schulte zu seinem Abschied fand. Wohl sehe er den Rechtsstaat noch lange nicht in seinen Grundfesten erschüttert, erklärte der Jurist, der 16 Jahre an der Spitze des Landgerichtsbezirks stand. Doch sieht er zum Vertrauensschwund, den die deutsche Demokratie in weiten Bevölkerungsteilen bereits erlitten hat, auch eine „Faszination des Autoritären“ wachsen. Und wie leicht wesentliche Elemente des Rechtsstaats wenn nicht beseitigt, so doch beschädigt werden, mache nicht nur die Türkei, sondern aktuell auch eine rechtsnationale Parlamentsmehrheit in Polen deutlich.

Vorgänger ist Dortmund-Fan – sie fiebert mit Schalke

Mit der Justiz im polnischen Legnica (Liegnitz) verbindet das Landgericht Wuppertal eine lange währende Partnerschaft. Dr. Annette Lehmberg möge sie fortführen, lautete ein gestern oft gehörter Wunsch. In einem Punkt steht die Neue an der Spitze jedoch nicht für Kontinuität. Ihr Vorgänger Schulte ist BVB-Fan, sie selbst fiebert mit Schalke 04. Minister Biesenbach mimte Erleichterung: „Diese Spannungen werden wir hier jetzt nicht mehr haben.“