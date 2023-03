Neue Leitung bei der Freiwilligen Feuerwehr

Die Wehr in Burscheid hat etwa 130 Feuerwehrfrauen und -männer.

Burscheid. Die Freiwillige Feuerwehr in Burscheid hat seit dem 1. Februar ein neues Leitungsteam. Jörg Seemann wird von Thomas Hildebrand und Frank Fischer unterstützt. „Da immer mehr Aufgaben auf die Feuerwehr zugekommen sind, hatte die Burscheider Freiwillige Feuerwehr entschieden, dass Leitungsteam von zwei auf drei Führungskräfte auszudehnen“, sagt der neue Feuerwehrchef Jörg Seemann. „Und das war eine richtige Entscheidung.“

Zur Freiwilligen Feuerwehr Burscheid gehören die vier Löschzüge Stadtmitte, Dierath, Paffenlöh und Hilgen, dazu kommt als wichtiger Bestandteil die Jugendfeuerwehr sowie die Ehrenabteilung. „Wir sind im Schnitt etwa 130 Freiwillige Feuerwehrfrauen und -männer und noch einmal etwa 30 bei der Jugendfeuerwehr“, sagt Frank Fischer. „Feuerwehrfrauen haben wir in den Teams etwa 20 und bei der Jugendfeuerwehr kommen noch einmal etwa 10 Mädchen und junge Frauen dazu.“

Die Freiwillige Feuerwehr suche immer neue Kräfte. „Wer sich dazu berufen fühlt und einfach mal reinschnuppern möchte, kann sich bei uns melden“, sagt Thomas Hildebrand. Da der gesamte Dienst freiwillig und ehrenamtlich sei, müsse man sich schon dazu berufen fühlen. „Man muss bedenken, dass die Familien auch die Dienste mittragen müssen“, sagt Frank Fischer. „Und ein Einsatz kann sogar zu Zeiten passieren, während die anderen zusammen sitzen und Weihnachten feiern oder Silvester oder an einem wichtigen Geburtstag.“ Feuerwehrleute müssten sich wirklich dazu berufen fühlen, sie müssten Spaß daran haben, Neues zu lernen. „Eine gewisse Grundfitness wäre notwendig“, sagt Jörg Seemann. „Im Vorfeld gibt es ein Vorstellungsgespräch bei uns.“ Einmal jährlich würde die Burscheider Feuerwehr einen Grundkurs anbieten, der aus zwei Teilen mit insgesamt 160 Unterrichtseinheiten besteht.

Der Feuerwehrchef Jörg Seemann ist 51 Jahre alt und arbeitet bei der Berufsfeuerwehr in Köln, sein Stellvertreter Thomas Hildebrand ist 38 Jahre alt und arbeitet als Brandschutzingenieur. Frank Fischer ist 46 Jahre alt und hat sich vor über 20 Jahren mit einer Sicherheitsfirma selbstständig gemacht. „Bei uns allen dreien sind der berufliche Weg und der ehrenamtliche gar nicht so weit auseinander“, sagt Jörg Seemann. Das sei aber nichts Ungewöhnliches bei der Freiwilligen Feuerwehr. Viele seien auch bei der Berufsfeuerwehr tätig oder arbeiteten im Rettungsdienst. Die Freiwillige Feuerwehr Burscheid ist mit der Unterstützung durch die Unternehmen der Stadt. „Deren Inhaber haben ein offenes Ohr für die Feuerwehr“, sagt Jörg Seemann. Die Freiwilligen Feuerwehrleute würden für ihre Einsätze ohne Probleme freigestellt. Und die Firmen würden sich auch mit Spenden beteiligen.

Rund 250 Einsätze fährt die Burscheider Feuerwehr im Jahr. „Da sind dann alle Einsätze eingerechnet vom Einsatz bei Unfällen auf der Autobahn, zu Einsätzen zur Tierrettung, zu Einsätzen bei Ölspuren bis hin zu Einsätzen bei Bränden. „In den vergangenen 20 bis 30 Jahren sind die Brandeinsätze aber zurückgegangen“, sagt Thomas Hildebrand. „Das wird unter anderem auch mit der Einführung der Rauchmelder zu tun haben.“

Die Freiwilligen Feuerwehrfrauen und -männer treffen sich zweimal im Monat zum Übungsdienst, der ist fest geplant. „Feste, die die Löschzüge veranstalten oder Tage der offenen Tür liegen ganz in der Hand der Löschzüge. „Uns ist auf jeden Fall der Kontakt zur Bevölkerung und die Außendarstellung immer wichtig“, sagt Jörg Seemann, der sich auch darauf freut, die „Pensionäre“ aus der Ehrenabteilung immer wieder begrüßen zu können.

Hintergrund

Die Burscheider Feuerwehr besteht aus ehrenamtlichen Kräften. Das beschreibt auch der Titel Freiwillige Feuerwehr Burscheid. Doch was bedeutet „freiwillig“ oder „ehrenamtlich“? Die Begriffe bedeuten das in Burscheid Bürgerinnen und Bürger in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl einsetzen, in dem sie: Feuer bekämpfen und löschen, verunfallte aus Pkw retten, Tieren in Not helfen, Menschen in Not helfen, Sturmschäden beseitigen, Gefahrgutunfälle beseitigen.