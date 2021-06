Die neue Haushaltshilfe hat ihre eigenen Methoden

Familienzeit

+ © Christian Beier © Christian Beier

RGA-Online-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt vom Alltag mit seinem 15 Monate alten Sohn Hannes.

Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Sage nicht ich, sondern sagte der Mann von Johanna von Koczian im gleichnamigen Gassenhauer von 1977. Ich würde dieser dreisten Behauptung niemals zustimmen. Zumindest nicht mehr, seit unser Sohn Hannes seine Beine zum aufrechten Gang nutzt und sein Gehirn auf „Nachahmen und Ausprobieren“ programmiert hat. Mit Lego, Spielzeugautos und Büchern beschäftigt er sich zwar immer noch gerne, am interessantesten sind für ihn zurzeit aber die alltäglichen Dinge.

Das bisschen Kochen ist doch halb so wild. Sagte einst der Mann von Johanna von Koczian. Ich nehme an, er hat mit seinem Sohn nie einen Waldbeer-Brei im Standmixer zubereitet und vergessen, den Deckel zu schließen, bevor eine zierliche Hand den Turbo-Knopf betätigte. (Aber dafür hilft Hannes immer ganz lieb beim Tischdecken.)

Das bisschen Wäsche ist doch kein Problem. Sagte einst der Mann von Johanna von Koczian. Ich gehe nicht davon aus, dass auch er vor jedem Waschgang die Wäschetrommel nach Haarbürsten durchsuchen musste, die jemand dort in unbeobachteten Momenten reingesteckt haben muss. (Aber dafür trägt Hannes immer ganz lieb die saubere Wäsche ins Schlafzimmer. )

Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann. Fragte sich einst der Mann von Johanna von Koczian. Ich bin mir sicher, die beiden führten eine kinderlose Ehe. Sonst hätte ihm seine Frau wohl erzählt, dass der Nachwuchs den Abfall lieber aus dem Mülleimer holt, statt ihn hineinzuwerfen. Oder dass der Staubsauger nicht als Haushalts-, sondern als Spielgerät genutzt wird. Oder dass Klopapierrollen, nachdem sie komplett abgerollt und in die Toilette geworfen wurden, ganz fies an der Klobürste hängenbleiben. (Aber dafür hebt Hannes immer ganz lieb den Klodeckel an, wenn Mama oder Papa mal müssen.)

Ich muss zur Firma geh’n, tagein tagaus. Die Frau Gemahlin ruht sich aus zu Haus’. Dachte einst der Mann von Johanna von Koczian. Vor Hannes hätte ich gesagt: Da ist was dran. Heute weiß ich: Auch der größte Stress auf der Arbeit kann erholsamer sein als ein Tag mit einem Kleinkind, das die Welt entdeckt. Und trotzdem freue ich mich jetzt auf ein freies Wochenende mit Hannes und „der Mama“. Von mir aus können wir auch putzen, waschen oder kochen, Hannes!