Die neue Frühjahrsserie des RGA

Trends für Haus und Garten

+ © Uli Preuss Zarte, lilafarbene Krokusse – ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Frühling zum Greifen nah ist. © Uli Preuss

„Trends für Haus und Garten“ bietet sechs Wochen lang Tipps rund um die eigenen vier Wände und grüne Oasen.

Von Ulli Tückmantel und Michael Kremer

Für den Meteorologen war der Frühlingsbeginn am 1. März, kalendarisch und astronomisch ist es erst am 20. März so weit. Hobby-Gärtner scheinen sich dabei mehr auf die Meteorologen zu verlassen. Wie die Parkplätze von Garten- und Baumärkten zeigen, ist der Frühjahrsputz im Garten und Blumenkasten bereits in vollem Gange.

Welche „Trends für Haus und Garten“ es dabei gibt, erfahren Sie in der Serie, mit der Sie das Solinger Tageblatt ab Samstag in die blühende Jahreszeit begleitet. Sechs Wochen lang schreiben Redakteure die Tipps und Trends für Sie auf, häufig unterstützt von Experten aus Remscheid. So haben unsere Kollegen Bernd Büllesbach und Michael Kremer für die erste Folge über den richtigen Zeitpunkt für den Frühjahrsputz im Garten erfahren, dass es dafür Zeit wird, wenn der Hasel zu blühen beginnt.

Im Titel der Serie verbirgt sich schon der erste Trend, um den es in der Serie gehen wird: Die Grenze zwischen drinnen und draußen verschwimmt immer mehr. Zu erkennen ist das besonders an den neuesten Möbeln. Darunter findet sich so manches Stück, dem auf den ersten Blick nicht anzusehen ist, ob es für das Esszimmer oder die Terrasse entworfen wurde. Im Dekorationsbereich gilt das für viele Elemente, die Übergänge werden insgesamt fließender. Zweiter unübersehbarer Trend: Es wird wohl noch lauter und elektrischer im Garten werden. Die Zahl vor allem Akku-betriebener Gartengeräte nimmt weiter zu. Davon sind viele eine echte Hilfe – aber einige auch völlig nutzlose Stromfresser und Krachmaschinen. Schließlich gilt schon für den Frühjahrsputz: Statt Ausdauer und Krafttraining im Sportstudio zu betreiben, kann jeder quasi kostenlos zu Eimer und Schrubber greifen. Für sechs Quadratmeter Zierrasen braucht niemand einen elektrischen Kantenschneider.

Damit möglichst viele Leser größten Nutzwert aus der Frühjahrs-Serie ziehen können, haben die Autoren die Themen breit gestreut: Was sind die zehn besten Kräuter für den Balkon? Wie fängt man Ameisen ein oder siedelt man sie besser um? Welche Pflege braucht der Sandkasten nach dem Winter? Weitere Themen sind unter anderem „Aussaat oder Jungpflanzen für Sommerblüher“, „Ich will draußen: Heizpilz? Decke? Strahler?“ sowie „Der erste Rasenschnitt: Vier cm sind optimal“.

Komplexes Gartenwissen wird einfach auf den Punkt gebracht

In der ganzen Serie geht es vor allem um Tipps, die sofort umsetzbar sind, die Ihnen helfen und bares Geld sparen. Oder darum, komplexes Gartenwissen einfach auf den Punkt zu bringen. Hätten Sie zum Beispiel gewusst, was die einfachste Unterscheidung zwischen Obst und Gemüse ist? Wir auch nicht: Obst reift nach der Ernte weiter, Gemüse beginnt zu welken. Gegen Ende der Serie laden wir Sie ein, Ihre schönsten Gartenfotos mit anderen Lesern zu teilen.