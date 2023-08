Neue Bestattungswälder starten 2024

Bestattungen im Begräbniswald sind weiterhin sehr beliebt. Um diese in Remscheid weiterhin anbieten zu können, möchte die Stadt mit drei Partnern die Begräbniswaldgesellschaft Remscheid mbH gründen.

Stadt schließt sich mit anderen Eigentümern zusammen, um weiterhin Waldbestattungen zu ermöglichen

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Die notwendigen Genehmigungen sind erteilt, die Verträge ausgehandelt: Sollte der Stadtrat bis etwa Mitte September zustimmen, könnte die neue Begräbniswaldgesellschaft Remscheid mbH zum Jahreswechsel ihren Betrieb aufnehmen. Und so dafür sorgen, dass die immer beliebter gewordenen Bestattungen im Wald in Remscheid weiterhin möglich sind. Das zu gründende Unternehmen soll zwei Waldstücke als Begräbniswälder betreiben, in beiden zusammen sind etwa 220 Bestattungen pro Jahr geplant. Damit finden Planungen ihr Ende, die vor rund zwei Jahren begonnen haben.

Damals starteten die Technischen Betriebe (TBR) die Suche nach weiteren Flächen für Waldbestattungen, weil der einzige Begräbniswald im Kempkenholz fast voll war. Die Nachfrage nach dieser Beerdigungsform sei „groß“, heißt es in einer Vorlage der Stadtverwaltung, so dass „in Remscheid der dringende Bedarf nach einem neuen Bestattungswald“ bestehe. Gefunden hat man zwei Flächen: Das 21 Hektar große Waldgebiet Kleebach zwischen Hackenberg und der Vorsperre der Wuppertalsperre. Und einen Bereich nördlich der Burger Straße, zwischen den Häusern 262 und 276. Hier gibt es derzeit rund 7,5 Hektar und zehn bis 14 Hektar Potenzialfläche.

Stadt hält 54 Prozent an der Begräbniswaldgesellschaft

Anders als im Kempkenholz ist die Stadt nicht alleinige Eigentümerin der Waldflächen, ihr gehört nur etwas mehr als die Hälfte. Der Rest befindet sich im Eigentum zweier privater Waldbesitzer und der Waldgenossenschaft Remscheid, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, kleinere Waldparzellen aufzukaufen und so zu erhalten. Um das abzubilden, aber auch um die „Überlegungen der privaten Waldbesitzer zur Schaffung eines Begräbniswaldes“, wie es in der Vorlage heißt, zusammenzuführen, soll die neue Begräbniswaldgesellschaft Remscheid gegründet werden. Mit den vier Waldbesitzern als Gesellschaftern, wobei die Geschäftsanteile die Anteile an der Gesamtfläche abbilden sollen: Die Stadt wird 54 Prozent halten, die Waldgenossenschaft acht Prozent, die privaten Eigentümer 25 und 13 Prozent.

Eigenes Personal soll die Begräbniswaldgesellschaft laut diesen Plänen nicht bekommen, das operative Geschäft liegt bei den TBR. Auch bleiben die Waldgrundstücke im Eigentum der bisherigen Besitzer, die neue Gesellschaft pachtet sie von ihnen und stellt sie im Rahmen eines Beleihungsvertrags Stadt und TBR zur Verfügung.

Die neue Gesellschaft soll über sieben Millionen Euro verdienen

Was ein einträgliches Geschäft werden könnte. Eine auf 75 Jahre angelegte Wirtschaftlichkeitsstudie rechnet zwar mit Verlusten in den ersten beiden und 17 letzten Jahren, insgesamt aber mit einem Gewinn von etwa 7,25 Millionen Euro.

Das reiche aus, um mögliche Risiken, zum Beispiel falls weniger Beerdigungen stattfinden oder die Aufwendungen für den Erhalt des Waldes steigen, auszugleichen, sagt die Stadt: „Die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Gesellschaft ist somit gegeben.“

Was aber ohnehin nicht das einzige Ziel der Unternehmensgründung ist, wie die Stadtverwaltung betont: „Neben der rein wirtschaftlichen Betrachtung der Gesellschaftsgründung geht es aber auch darum, die weiterhin sehr nachgefragte Form der Waldbestattung auch in Remscheid weiterhin anbieten zu können.“

Obwohl die Stadt Mehrheitsgesellschafter sein wird, kann sie übrigens nicht alleine über die Geschicke des neuen Unternehmens bestimmen. Wichtige Entscheidungen wie die Bestellung oder Abberufung von Geschäftsführern oder die Verwendung von Gewinnen brauchen laut des Entwurfs des Gesellschaftervertrags eine Dreiviertelmehrheit.

Hintergrund

Trotz der Nutzung als Begräbniswald soll sich der Waldcharakter beider Flächen nicht verändern. Laut Verwaltung werden keine neuen Parkplätze angelegt, neue Wege sollen nur in Ausnahmefällen geschaffen werden, Grabsteine, Beigaben oder ähnliches sind verboten. Ein Zutritt zu den Wäldern ist weiterhin in der Regel nur zu Fuß möglich. Andere Nutzungsformen wie Wandern, Reiten und Spazierengehen bleiben erlaubt. Nur die Jagd wird eingeschränkt, Begräbniswälder gelten als befriedeter Bezirk.

Kommentar von Sven Schlickowey: Ein Wald für alle

© Roland Keusch

Als die Pläne für die beiden neuen Begräbniswälder vorgestellt wurden, stieß das bei Anwohnern nicht nur auf Gegenliebe. Durchaus verständlich, wenn man bedenkt, dass die nun, neben den üblichen Joggern, Radlern und Reitern, mit durchschnittlich zwei Beerdigungsgesellschaften pro Woche rechnen müssen.

Doch die Begräbniswälder werden nicht nur benötigt, um die Nachfrage nach dieser Art der Bestattung befriedigen zu können, sie tragen auch zum Erhalt der Wälder bei. Liefert die Nutzung für Bestattungen doch voraussichtlich zuverlässig Einnahmen, die benötigt werden, um den Wald klimagerecht umzubauen und der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Dass das der Holzverkauf nicht immer leisten kann, hat die Vergangenheit ja gezeigt.

So profitiert am Ende auch die Allgemeinheit davon, indem die grünen Lungen der Stadt weiterhin ihren Dienst tun.