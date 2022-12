Neue Ausgabe: Elf Jahre „Engelbert“ im Bergischen

Magazin

Besonders und echt bergisch ist die neue Ausgabe des Hochglanzmagazins „Engelbert – Echt. Bergisch“, wirft es doch einen Blick auf 11 Jahre „Engelbert“ und die Besonderheiten des Bergischen Landes.

Im Fokus stehen dieses Mal zahlreiche Traditionsunternehmen wie das Orthopädiehaus Goll & Schracke aus Remscheid. Oder Optiker Stefan Lorbach aus Solingen, bei dem es nicht nur Brillen gibt, sondern auch Kunst.

Und wussten Sie eigentlich, wie viele Promis das Bergische Land hervorgebracht hat? Wer sind sie, was sind ihre Geschichten? Und was hat der „Engelbert“ damit zu tun? Das und viele weitere Geschichten, die das Team rund um das Magazin hervorgebracht hat, gibt es im neuen „Engelbert – Echt. Bergisch“ zu lesen. Das Magazin ist kostenfrei an zahlreichen Auslagestellen in Remscheid, Wermelskirchen, Radevormwald, Hückeswagen, Burscheid, Solingen und Haan erhältlich. Auch beim RGA, in der Alleestraße 77-81. -mj-

engelbert-magazin.de