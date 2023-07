Nettekoven (CDU): Jugendspiele stärken

Mit Beginn des Schuljahrs 2023/2024 werden die Bundesjugendspiele in der Grundschule nicht mehr als leistungsorientierter, sondern als bewegungsorientierter Wettbewerb stattfinden.

Remscheid. Damit wird ein Beschluss des Ausschusses für die Bundesjugendspiele und die Kommission Sport der Kultusministerkonferenz von 2021 umgesetzt. Der Remscheider CDU-Landtagsabgeordnete und Sportpolitiker Jens Nettekoven hält das für falsch.

„Gerade in einer Zeit, in der viel über den höchst besorgniserregenden Bewegungsmangel bei Kindern diskutiert wird, setzt diese Relativierung das völlig falsche Signal.“ Das Sich-Miteinander-Messen sei Wesensbestandteil des Sports. „So versagt man unseren Kindern die bestärkende Erfahrung, dass sich durch Fleiß die eigene Leistungsfähigkeit erkennbar steigern lässt.“ In der Realität sei es doch so, dass deutlich mehr Ehren- und Sieger- als Teilnehmerurkunden ausgestellt würden. -mw-