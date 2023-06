Ein Naturlandhof zum Anfassen und Probieren

Der RGA stellt Hofläden im Bergischen vor – heute Et Höffken.

Bergisches Land. Honig, Biogemüse oder Süßes: Das Buch „Hofläden & Manufakturen Bergisches Land“ präsentiert Betriebe der Region, die Produkte selbst herstellen. Wir stellen einige vor. Heute Et Höffken.

Aus dem Halbschatten des Tunnelgewächshauses leuchten rote Tomaten – große wie kleine – und verströmen ihren typisch würzig-herben Duft. Auch die Paprika auf einem weiteren Feld sind schon fast reif, das Basilikum lockt mit seinem unverwechselbaren Aroma, und der wilde Pflaumenbaum trägt schwer an seinen zahlreichen kleinen, gelben, süßen Früchtchen. „Der hat sich selbst ausgesät, und wir haben ihn dann stehen lassen“, sagt Julia Höffken vom Et Höffken, dem riesigen Hofladen vom Biohof Gut Hohenscheid im Schatten der gleichnamigen Burg.

Und so wie dieser gedeiht alles auf Solinger Hof: Es werden Salate, nahezu alle Kohlsorten, Kürbisse, Zucchini, Auberginen, Kartoffeln, Porree, Zuckermais, Rote Beete, Sellerie, zur Saison auch Erdbeeren, und jede Menge Kräuter angebaut und verkauft. Auch die Tiere des Hofs gedeihen und fühlen sich sichtlich wohl.

Die gelernten Gärtner führen den Hof seit 30 Jahren

Auf die freilaufenden Legehennen und Masthähnchen geben drei Ziegenböcke Acht, damit sie nicht der Habicht holt; auch die Gänse und die Schweine des Hofs – letztere sind Bunte Bentheimer, eine alte, robuste Rasse – genießen Frischluft. Gefüttert werden sie alle, wie es sich für einen zertifizierten Naturlandhof gehört, mit selbst angebautem Getreide und etwas zugekauftem Mischfutter.

Seit 30 Jahren bewirtschaften Julia und Theo Höffken den Hof, den Theo von seinem Vater übernahm. Der wurde bis dahin konventionell geführt. Das Ehepaar – beide sind gelernte Gärtner – stellte von Beginn an auf Biobetrieb um. „Zuerst hatten wir nur einen Minihofladen, in dem wir ausschließlich selbst erzeugte Produkte anboten. Aufgrund von Kundenwünschen haben wir das Sortiment nach und nach erweitert“, sagt Julia Höffken.

Einkaufen beim Bauern wird auch im Bergischen Land immer beliebter

Und das kann sich sehen lassen: Direkt vom Acker in den Laden kommt das frische Gemüse, auf das die 54-Jährige besonderen Wert legt, es gibt die frischen Eier ihrer Hennen, die Kräuter und zu bestimmten Terminen das Fleisch vom Hof. In einer riesigen Theke locken viele Sorten Käse, darunter auch von Julia Höffken selbst zubereiteter Frischkäse, zum Kauf.

Besucher will Et Höffken mit einem „Naturlandhof zum Anfassen“ überzeugen

Darüber hinaus wird vieles mehr – alles in Bioqualität und einiges auch vegan – angeboten, zum Beispiel Säfte, Weine, Schokoladen, Molkereiprodukte, Trockenwaren wie Mehl und Nudeln, Brot und Kuchen. Der Kuchen kann in einer gemütlichen Sitzecke bei einer Tasse Kaffee genossen werden. Oder die Kunden suchen sich auf der reizvollen Terrasse oder im Garten einen Platz, um ein wenig vom Alltag abzuschalten. „Manche kommen auch zum Frühstücken zu uns“, sagt Julia Höffken.

Das alles macht natürlich viel Arbeit: „Dazu gehört eine ganze Menge Idealismus. Unser Tag beginnt um sechs Uhr morgens und endet nicht selten um 22 Uhr“, sagt Julia Höffken, deren Mann samstags überdies um halb vier in der Frühe aufsteht, um die hofeigenen Produkte auf dem Monheimer Markt anzubieten. „Aber es geht uns um den Erhalt des Bodens und der Natur“, sagt Julia Höffken. „Und auch darum, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten.“

So dürfen große und kleine Besucher bei Hofführungen, die unter dem Motto „Naturlandhof zum Anfassen“ stehen, auch mal dabei helfen, die Hühner in den Stall zu bringen, die Schweine zu füttern oder im September auf dem Acker die Kartoffeln auszubuddeln, damit auch Fragen wie diese geklärt werden können: „Mama, wo kommen eigentlich die Pommes her?“ Außerdem bietet eine Heilpädagogin auf Et Höffken Bauernhofspielgruppen an.

Et Höffken, Hohenscheid 1, Solingen

www.et-hoeffken.de

Das Buch

Titel: „Hofläden & Manufakturen Bergisches Land“, Herausgeber Rheinland Presse Service GmbH, ist im Wartburg Verlag in Kooperation mit der B. Boll Mediengruppe erschienen.

Texte: Autoren und Autorinnen sind Melanie Aprin, Felix Förster, Marcus Italiani, Patrick Jansen, Deniz Karius, José Macias, Anne Richter, Cristina Segovia-Buendía, Christian Werth und Christine Zacharias.

