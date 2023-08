Natur-Schule Grund stattet Fledermäusen Besuch ab

Remscheid. Auf die Spuren von Fledermäusen begeben sich Ausflügler, die an Touren der Natur-Schule Grund teilnehmen. In Anlehnung an die „International Bat Night“ bietet die Einrichtung am Samstag, 26. August, und Freitag, 1. September, zwei Nachtwanderungen an, bei denen im Grenzbereich von Wuppertal und Remscheid Zwerg- und Wasserfledermäuse entdeckt werden können. Diplom-Biologe Jörg Liesendahl zeigt ihre Lebensräume.