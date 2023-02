Anime-Restaurant zieht ins alte Schmiedestübchen ein

Konoha Eat vereint Sushi von japanischem Meister, Ramen und die Serie „Naruto“.

Remscheid. Naruto aus der gleichnamigen beliebten japanischen Anime-Serie lebt jetzt im Südbezirk: Im ehemaligen Schmiedestübchen an der Bismarckstraße ist ein Anime-Restaurant entstanden. Und das wird hier mit allen Sinnen gelebt: „Naruto“ flimmert nicht nur über die Leinwand in der Medienecke, sondern das Spiel kann auch von den Gästen auf der Playstation kostenlos gespielt werden. Die Wände sind allesamt von einem Kölner Künstler mit den Figuren aus der Serie bemalt worden. Im Thekenbereich gibt es T-Shirts und Hüte für Fans.

Und das Team setzt noch einen obendrauf: Es trägt stilechte Kleidung im „Naruto“-Style. Dazu servieren Küchenchef Douglas Böhmer (30), Geschäftsführer Alper Sarac (40) und sein Sohn Muhammed Ali (18) japanische Ramensuppe, frisches Sushi von einem echten japanischen Sushimeister, Ongiri Hähnchen Teriyaki, Gyoza, Miso-Suppe und viele weitere Köstlichkeiten.

Laut eigener Aussage ist das Konoha Eat nicht nur das erste rein japanische Restaurant in Remscheid, sondern auch das erste Anime-Lokal. Und das entdeckt nun gerade auch die Szene für sich: Laut dem Social-Media-Manager David Panasjuk, der eine Anime-Community hat, war das erste TikTok-Video aus dem Konoha ein Erfolg: „Aus 60 000 Views wurden 500 Anfragen.“ Heute Abend gibt es im Restaurant sogar ein Cosplay-Event. Künftig soll es das einmal im Monat geben.

Warum eigentlich Naruto? Küchenchef Douglas Böhmer wuchs damit auf – und war schon immer begeistert von Naruto, der sich durchschlug. Freundschaft und Respekt – das reizte ihn an der Serie, die auf die weltweit erfolgreiche Mangareihe von Masashi Kishimoto zurückgeht. „Ich habe immer die Serie geschaut und dabei Ramen gegessen“, verrät der gebürtige Remscheider, der wie die Ninjas in „Naruto“ ein Stirnband trägt.

Er hatte die Idee zu dem ausgefallenen Konzept – und konnte seinen Partner Alper Sarac schnell überzeugen. Die beiden arbeiteten vorher zusammen in einer Remscheider Pizzeria.

Heute kocht Böhmer den Ramen selbst: „Ich habe eine eigene Variante entworfen.“ Es gibt Ramen mit Ente, mit Katsu-Schnitzel, Tempura-Garnelen. Demnächst auch vegetarisch. Beim Sushi gibt es auch die nicht so bekannten Arten. Der Sushimeister, der 30 Jahre in Japan gearbeitet hat, bereitet es frisch am Abend vor den Augen der Gäste zu.

Zeiten und Cosplay-Event heute

Öffnungszeiten: Das Konoha Eat, Bismarckstraße 126, Tel. 88 033 66, hat dienstags bis donnerstags von 14 bis 22 Uhr, am Wochenende von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Über Lieferando liefert man im Umkreis von zehn Kilometern. Der japanische Sushimeister ist abends da. Konoha Eat ist auch in den sozialen Medien aktiv.

Heute: Heute Abend steht bis 22 Uhr ein Cosplay-Event mit zwei Influencern an. Viele Gäste aus der Szene haben zugesagt.