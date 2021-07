Die Narren erobern das Rathaus

Altweiber

+ © Roland Keusch OB Burkhard Mast-Weisz musste kapitulieren und gab den Rathaus-Schlüssel ab. Helmut Kohl alias Kämmerer Sven Wiertz konnte nur tatenlos zusehen. © Roland Keusch

OB Burkhard Mast-Weisz dankte ab: Beim Sturm auf die Stadtverwaltung übergab er den Schlüssel zur Macht.

Von Frank Michalczak

Zylinder, dunkler Anzug, weiße Handschuhe – als Johannes Heesters begrüßte OB Burkhard Mast-Weisz die vorwiegend weiblichen Gäste, die den Weg ins Rathaus gefunden hatten. Pünktlich, um 11.11 Uhr, mischte er sich unters närrische Volk, um kurz darauf die Macht an Sabine Kiel von der Lenneper Karnevalsgesellschaft abzugeben. „Vor so viel weiblicher Schönheit und Präsenz kann ich ja nur kapitulieren“, ließ er in Heesters-Manier seinen Charme spielen.

Die feierliche Schlüsselübergabe verfolgten rund 200 schunkelnde Besucher, die sich den Sturm aufs Rathaus nicht entgehen ließen. Für so manchen war dies das Auftaktprogramm für die weiteren Altweiberpartys. So auch für Renate Wohlers und Renate Piech. Die beiden wollten im Anschluss ein paar Schritte weitergehen, in die „Grüne Gans“ oder ins „Barista“. „Eine Freundin hat uns auf die Idee gebracht, mal ins Rathaus zu kommen – auch wegen der Party Colonias“, berichtete Renate Wohlers über die Stimmungssänger, die kölsche Gassenhauer zum Besten gaben.

Von der Bühne aus konnten die Musiker jede Menge bunter Kostüme sehen. Prinzessinnen tanzten mit Piraten, Schotten im Rock blickten Besucherinnen im Flower-Power-Look tief in die Augen. Mit dabei waren auch Andy und Sarah Kohn. „Wir kommen direkt aus dem Dschungelcamp“, erklärte die beiden, die in der Kandidaten-Montur der beliebten RTL-Reihe steckten. Name und Telefonnummer auf dem Rücken durften nicht fehlen. Gemeinsam mit Vero Diaz, Frederic Schmitt und Barbara Trapp war das Rathaus für sie die erste Station an einem langen Tag. „Heute Abend geht es zu Mickie Krause ins Festzelt nach Lennep“, kündigte Andy Kohn an.

Kämmerer Wiertz hatte sich in Helmut Kohl verwandelt

Stargäste gab es aber auch schon am Vormittag im Rathaus, wo Helmut Kohl die Blicke auf sich zog. Hinter der Maske steckte Kämmerer Sven Wiertz, der als Altkanzler Statur bewies – und den Auftritt der Rot-Blauen Funken beobachten konnte. Sie hatten ihre Nachwuchsgarde geschickt, die zu einem Medley aus „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „Anita“ und „Die Hände zum Himmel“ die Beine fließen ließ.

Den Rahmen für den Sturm aufs Rathaus, der am frühen Nachmittag endete, hatte Jessica Maier von der Stadtverwaltung abgesteckt. Viele Kollegen traf sie beim Partygeschehen nicht. „Tja, die Arbeit will eben erledigt sein“, erklärte sie über ein Rathaus, in dem der jecke Geist nur bedingt herrscht. Da passte es ins Bild, dass der OB bereits für den Mittag eine Sitzung des Verwaltungsvorstands einberufen hatte. Es ging um Haushalts- und Personalfragen. Ob er dabei noch den Zylinder trug, blieb ein Geheimnis.