Naiyango singt soulige Liebeslieder

Yalla-Festival in Lennep präsentiert zahlreiche künstlerische Workshops und zwei Livekonzerte.

Remscheid. Auf geht´s. Im Arabischen heißt dies Yalla. So wird auch das erste Festival heißen, dass das Kommunale Integrationszentrum (KI) der Stadt Remscheid am Samstag, 23. September, mit dem Röntgen-Museum und dem Kulturzentrum Die Welle in Lennep ausrichtet. Von 11 bis 21 Uhr wird es an beiden Orten ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Workshops und abends mit zwei Konzerten der R&B-Sängerin naiyango sowie dem Duo Rembetiko geben.

Yalla steht unter dem Schlagwort „Empowerment“ – sein Ich stärken. Das KI um Organisatorin Joby Joppen spricht Menschen an, die aufgrund ihrer Hautfarbe Diskriminierung und Rassismus erlebt haben. Neben den BiPocs (Black, Indigenous, People of Colour) sind auch die Allys angesprochen, diejenigen, die sich mit der genannten Gruppe solidarisch fühlen und sich für Chancengleichheit einsetzen. Kurzum: Eingeladen ist jeder Interessierte.

Workshops mit Malerei, Poetry Slam, Schreiben und Capoeira

Das Integrationszentrum betritt mit dieser Veranstaltung Neuland. „Wir haben viele Angebote, die sich mit Diversität und Rassismus beschäftigen. Aber die bewegen sich auf einem pädagogisch-wissenschaftlichen Niveau für Fachkräfte. Das Yalla-Festival zielt jetzt in den künstlerischen Bereich“, erklärt Joby Joppen. Nach einem einleitenden Vortrag (11.25 Uhr) von Suzan Öcal (Ressort Zuwanderung & Integration Wuppertal) beginnen die Workshops, die zwischen 75 und 90 Minuten lang sind. Milton Camillo lädt zur Malerei ein, Maurice Soulie bringt Poetry Slam näher, Diego Cardoso de Oliveira vom Verein KiTma (Wuppertal) stellt den Kampfsport Capoeira vor.

Phyllis Quartey widmet sich dem kreativen Schreiben und die Musiktherapeutin Zainab Lax bringt eine Auswahl an Instrumenten mit und stellt „Musik als Empowerment“ vor. „Der Spaß am Musizieren steht dabei im Vordergrund. Empowerment ist ein Hardcore-Thema, aber die Workshops sollen den Teilnehmern einfach guttun“, betont Joppen.

Die Workshop-Leiter und

-leiterinnen reisen von außerhalb an, aus Köln, Dortmund, Wuppertal. Aus Bonn kommt Zola Wiegand-M‘Pembele, die als Vermittlerin den Tag zur Verfügung stehen wird. Als sogenannte Awareness-Person springt sie ein, wenn sich Teilnehmer durch eine bestimmte Wortwahl verletzt fühlen sollten. „Sie ist ansprechbar, falls verbale Verletzungen passieren sollten“, meint Joby Joppen. Die Anmeldungen für die Workshops mit ihren 10 bis 15 Teilnehmer starken Gruppen laufen sehr gut, bislang ist aber keins ausverkauft.

Abends wartet im Röntgen-Museum ein Doppelkonzert. 50 Gäste finden Platz. Der Abend beginnt mit naiyango. Die R&B-Sängerin (Auftritt: 19.15 bis 19.45 Uhr) veröffentlicht am 8. September ihre erste Single „Who?“.

Die in Köln beheimatete Künstlerin entdeckte die Musik als junges Mädchen im Garten ihrer Eltern in Tansania. Als Teenager schrieb sie erste Songs. Ihre Passion führte sie 2019 ins Overather Fairtone Studio, wo naiyango mit ihrer seidigen Stimme und souligen Liedern über Liebe ihre erste Aufnahmen für ihr Debütalbum begann. Begleitet wird sie von dem Pianisten Tilo.

Rembetiko (Auftritt: 20 bis 21 Uhr) ist ein griechischer, traditioneller Musikstil, der aus zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Athen, Piräus und Thessaloniki gebildeten Subkulturen hervorging. Später entwickelte sich daraus eine populäre Musikform in Griechenland. Murat Sanalmis (Gitarre, Gesang) und Epaminodas Ladas (Bouzouki, Oud) präsentieren den Blues, die Untergrundmusik der Gestrandeten und Gescheiterten.

Anmeldungen

Das Yalla-Festival am Samstag, 23. September (11 bis 21 Uhr), findet sowohl im Röntgen-Museum wie in der Welle in Lennep statt. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten sind Anmeldungen notwendig. Wer dabei sein möchte, gehe auf die Homepage remscheid.de/

empowermentfestival der Stadt. Dort findet sich das komplette Programm, Anmeldungen sind dort auch möglich.