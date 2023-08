Nahverkehr: Stadt bittet um Ideen

Remscheid. Wer Vorschläge einreichen möchte, kann das über eine Karte im Internet erledigen. Damit möchte die Stadt die Möglichkeit für die Remscheider schaffen, „aktiv am Planungsprozess teilzunehmen“. Weiterhin können Anmerkungen auch per E-Mail eingereicht werden. „Unsere Absicht ist es, den Planungsprozess so transparent und inklusiv wie möglich zu gestalten“, sagt der Beigeordnete Peter Heinze.