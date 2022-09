Nächtliche Verfolgung: Volvo auf der Flucht

Einsatz

+ © Andreas Kratz Die Polizei im Einsatz. (Symbolfoto) © Andreas Kratz

Nächtliche Verfolgungsjagd in Lennep.

Remscheid. Gegen 0 Uhr von Montag auf Dienstag erregten drei junge Männer, die geschätzt zwischen 18 und 23 Jahren alt sein sollen, den Verdacht einer Streife an einem Supermarkt in der Robert-Schumacher-Straße. Als sie die Polizisten sahen, brausten sie in ihrem Volvo Kombi davon, beschleunigten und ignorierten dabei Haltesignale. Mit überhöhter Geschwindigkeit ging es Richtung Hasenberg. Kurz verloren die Beamten sie aus den Augen, im Rahmen einer Fahndung wurde das verlassene Auto aber in der Emil-Nohl-Straße gefunden.

Die Besatzung von sechs Streifenwagen spürte die Männer zwar nicht auf, beschlagnahmte aber den Volvo mit RE-Kennzeichen. Dessen Halter ist in Gladbeck gemeldet, wurde jedoch bis gestern Mittag nicht zu Hause angetroffen. Sollte er einer der beobachteten Verdächtigen sein, besteht Verdacht auf Alkohol- und BTM-Missbrauch sowie Gefährdung im Straßenverkehr. -AWe-

Auch interessant: Wuppertaler verblüfft Polizisten mit besonderem Hilfsmittel