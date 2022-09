Nachwuchsjournalistinnen erhalten Preis

Serie zum Umweltschutz und Klimawandel in Remscheid und Umgebung.

RGA-Redakteurin Katharina Birkenbeul, RGA-Volontärin Valeria Schulte-Niermann und die ehemalige RGA-Volontärin Alexandra Dulinski sind mit dem zweiten Platz des Journalistenpreises „Media Rookies“ ausgezeichnet worden.

Die Jury lobte ihre Beiträge in der Serie „Natürlich nachhaltig“ als hervorragenden jungen Wirtschaftsjournalismus. In einem Jahr Recherchearbeit beschäftigten sich die drei Journalistinnen mit den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz in Remscheid.

Die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung wird in diesem Jahr erstmals von der dfv Mediengruppe (Deutscher Fachverlag GmbH) vergeben. Die Preisverleihung soll am 1. Dezember in Frankfurt am Main stattfinden.