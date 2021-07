Sven Wolf schafft Wiedereinzug in den Landtag

NRW-Wahl

Zitterpartie dauerte für den SPD-Mann bis 4 Uhr in der Frühe. Remscheid hat drei Abgeordnete.

Von Frank Michalczak und Kerstin Neuser

Sven Wolf (SPD) hat die Wahl in Remscheid und Radevormwald zwar gegen Jens Nettekoven (CDU) verloren. Dennoch erhält er erneut einen Sitz im Düsseldorfer Parlament. Nach dem vorläufigen, amtlichen Endergebnis rückt der 41-Jährige über die Landesliste der SPD in den Landtag nach. Das hat das Innenministerium in der Nacht mitgeteilt. Demnach zieht bei der SPD die Landesliste bis Platz 16 – und genau den belegt der Remscheider Wolf.

Um 4 Uhr in der Früh fand bei der Verkündung des Gesamtergebnisses die Zitterpartie für ihn ein glückliches Ende. „Ich weiß gar nicht, wie oft ich im Innenministerium angerufen habe, um mich nach den Resultaten zu erkundigen. Auf die Frage, ob denn die Warterei Sinn macht oder ob ich ins Bett gehen sollte, antwortete ein Mitarbeiter, dies hänge von meiner Kondition ab“, blickt Wolf zurück, der sich erleichtert zeigt, dass er seine Arbeit im Parlament nun doch fortsetzen kann. Seit 2010 hat er einen Sitz im Landtag.

Remscheid wird damit weiterhin von drei Abgeordneten vertreten. Von Wahlsieger Jens Nettekoven, von Sven Wolf und von dem AfD-Politiker Andreas Keith-Volkmer. Ausgeschieden ist Jutta Velte (Bündnis 90/Die Grünen). Ihre Listenplatzierung reichte nicht aus. Möglicherweise kommt in einigen Monaten ein vierter Abgeordneter für Remscheid hinzu. Wenn vier Abgeordnete der Liberalen in den Bundestag nach Berlin wechseln, würde Jörg von Polheim (FDP) einen Sitz erhalten.

Sven Wolf richtet sich auf Opposition ein

Sven Wolf richtet sich nun darauf ein, auf der Oppositionsbank Platz zu nehmen. CDU und FDP haben eine knappe Mehrheit – von einer Stimme. „Ich bin gespannt, was von den vollmundigen Versprechungen übrig bleibt“, sagt Wolf. Klar sei, dass sich die möglichen Koalitionspartner bei dieser Ausgangslage in großer Disziplin üben müssen. Denn bei den Abstimmungen im Landtag kommt es für sie buchstäblich auf jede Stimme an.

Der Remscheider SPD-Vorsitzende Sven Wiertz stand bei dem nächtlichen Politkrimi an der Seite des Landtagsabgeordneten und konnte ihm mit Blick auf Zahlen, Daten und Fakten aus den 128 Wahlkreisen gegen 1.30 Uhr das Signal geben, dass es vermutlich reichen wird. „Aber da war es eben noch nicht amtlich. Wir mussten weiter warten“, erklärt Wiertz. Unklarheit herrschte bis zuletzt auch bei den Prognosen: Die ARD hatte 69 Mandate in der letzten Hochrechnung für die SPD ausgerechnet – das reichte für Wolf. Die Wahlforscher im ZDF sahen 67 Sitze für die SPD-Fraktion im Landtag – das wären zu wenig gewesen.

SPD-Chef Wiertz zeigt sich gespannt darauf, wie die CDU „ihre ambitionierten Ziele in der Innen- und Sicherheitspolitik“ mit der FDP umsetzen will. „Die Liberalen vertreten dabei bislang völlig andere Positionen,“ sagt er. Die Sozialdemokraten hätten derweil keine Zeit, sich auszuruhen. Wiertz erwartet von der 69-köpfigen Landtagsfraktion „entschlossene Oppositionspolitik“.