Dubiose Abhebungen vor Umzug in ein Heim

Vor dem Umzug in ein Heim verzeichnet das Sozialamt in manchen Fällen dubiose Abhebungen. Das macht die Arbeit des Sozialamts schwierig.

Remscheid. Die überaus lange Wartezeit bei Anträgen auf Grundsicherung im Alter wurde an diesem Mittwoch zum Thema im Seniorenrat. Bis zu einem Jahr müssen sich Menschen gedulden, bis ihnen die Unterstützung gewährt wird, hatte die Verwaltung bereits Ende März zugegeben. „Das aber sind absolute Einzelfälle“, unterstrich Sozialdezernent Thomas Neuhaus bei der Sitzung im Rathaus. Niemand müsse hungern oder befürchten, die Wohnung zu verlieren, selbst wenn Strom und Gas zwischenzeitlich nicht bezahlt werden konnten. „Wir haben einen kurzen Draht zu den EWR – und handeln bei Problemen sofort“, sagte Abteilungsleiterin Birgit Germer, die in der Behörde eine enorme Fluktuation bei den Mitarbeitenden verzeichnete.

Dezernent Neuhaus legte dar, dass durch Ruhestand oder Wechsel in andere Abteilungen zuletzt beinahe das komplette Team ausgetauscht worden sei. Und: Manche Kollegen, die soeben eingearbeitet waren, verließen das Sozialamt bereits wieder nach kurzer Zeit. Um die sich dadurch auftürmenden Fälle abzubauen, steht an diesem Donnerstag der Stadtrat vor der Entscheidung, drei neue Stellen zu schaffen beziehungsweise zu entfristen.

Was aber zusätzlich zu Problemen führe, sei ein ganz anderer Aspekt: Dabei geht es um die Grundsicherung für Menschen, die in eine Senioreneinrichtung gezogen sind. Viele von ihnen können den Monatsbetrag im Heim nicht aufbringen, weil Rente und das Geld aus der Pflegeversicherung nicht ausreichen. Der Staat muss in diesen Fällen einspringen. Söhne oder Töchter der Heimbewohner werden nach einer Gesetzesänderung aus dem 2020 nur noch dann herangezogen, wenn sie allein über ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro verfügen.

Heimbewohner müssen Rücklagen offenlegen

Aber: Bevor die öffentliche Hans für die Heimkosten zahlt, müssen die älteren Menschen zunächst ihre Rücklagen für den Platz in der Senioreneinrichtung nutzen. Und genau hier wird es kompliziert: „Hin und wieder stellen wir kurz vor dem Umzug ins Heim nicht nachvollziehbare Geldabflüsse vom Konto fest“, ließ die Abteilungsleiterin durchblicken, dass zuweilen quasi in letzter Minute Werte zur Seite geschafft werden. Auch die Frage nach Besitz werde manchmal umgangen – vorsichtig formuliert. „Das gilt für Wohnanteile, für die Eigentumswohnung oder auch für Einnahmen durch Nießbrauchrecht“, erläuterte Birgit Germer. Manchmal, fügte sie im RGA-Gespräch hinzu, handele es sich um aufwendige Detektivarbeit, die auf die Behörde zukomme, weil Mitwirkungspflichten nicht erfüllt werden.

Aber: Ohne Prüfung dürfe die Behörde keine Grundsicherung für Menschen in Heimen gewähren. Es geht um Geld des Steuerzahlers. Und so kann es dazu kommen, dass sich in den Senioreneinrichtungen Rückstände von Monat zu Monat aufsummieren. In sehr seltenen Fällen führe dies dazu, dass die Heime den Vertrag mit dem Bewohner kündigen. „Das ist im Laufe vieler Jahre zwei Mal vorgekommen“, erklärte Birgit Germer im Seniorenrat, in dem nach heftiger Kritik in der vorletzten Sitzung Betroffenheit zu spüren war.

