Beweise verschwinden nach Unfall zwischen Polizeidienststelle und Amtsgericht

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Kaum mehr als 500 Meter Luftlinie liegen zwischen der Polizeiinspektion am Quimperplatz und dem Amtsgericht in der Alleestraße. Eine vergleichsweise kurze Strecke, aber offenbar lang genug, dass auf ihr Dinge verschwinden können. So wie fünf sogenannte Spur-Fix-Folien, mit denen nach einem kleinen Unfall im Sommer 2020 Lackspuren gesichert wurden. Die Polizei sagt, die habe sie ans Gericht geschickt, dort sind sie aber nicht auffindbar. Leidtragende ist eine der Unfallbeteiligten, die in einem Zivilprozess auf die Folien als Beweismittel zurückgreifen wollte. Weil die weg sind, habe sie den Prozess verloren, sagt sie. Und bleibt auf vielen Tausend Euro Schaden sitzen.

Was ist bei dem Unfall passiert?

Ausgangspunkt des Ärgers ist ein gewöhnlicher Parkrempler auf einem Hastener Supermarkt-Parkplatz am 7. Juli 2020. Sie habe in ihrem Wagen gesessen, als ein Pick-up beim Einparken ihren linken, hinteren Kotflügel streifte, berichtet Rita Tarrach. Ein Gutachten zeigte später: Der Schaden an ihrem Ford betrug mehr als 1800 Euro. Der Unfallgegner habe alles bestritten, sagt die Remscheiderin. Also rief sie die Polizei. Die verwarnte den Pick-up-Fahrer kostenpflichtig, ein Zeichen, dass die Beamten ihn für den Unfallverursacher hielten, und sicherte schließlich mit Spur-Fix-Folien von beiden Autos Lackspuren.

Auch danach habe der Pick-up-Fahrer den Unfall weiterhin bestritten, sagt Rita Tarrach. Und auch seine Versicherung, die den Schaden zunächst regulieren wollte, zurückgepfiffen. Also strengte sie einen Zivilprozess gegen ihren Unfallgegner an – in dem Wissen um die Beweismittel, wie sie sagt. Einen ersten Vergleichsvorschlag habe sie abgelehnt, für sie sei die Sache ja eindeutig gewesen. So zog sich der Fall vor Gericht über Monate hin.

Das passierte mit den Unterlagen von Rita Tarrach

Doch bald wurde klar: Der vermeintlich unwiderlegbare Beweis, dass es die von dem Pick-up-Fahrer bestrittene Kollision zwischen beiden Autos doch gegeben hatte, war verschwunden. Vor wenigen Tagen erging dann das Urteil: Rita Tarrach hat den Prozess verloren. Und bleibt nicht nur auf dem Schaden an ihrem Auto, sondern auch Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten sitzen. „Zusammen kommen wir da schon in die Nähe von 10 000 Euro“, sagt sie.

Der Richter des Zivilverfahrens habe die Folien nicht finden können, bestätigt Dr. Peter Lässig, Pressesprecher des Amtsgerichts Remscheid, auf RGA-Anfrage. Gesucht habe er sie insbesondere in der Akte eines anderen Verfahrens, der Bußgeldsache, die die Polizei durch ihre kostenpflichtige Verwarnung des vermeintlichen Unfallverursachers ausgelöst hatte. „Doch darin waren sie aber offenbar nicht.“

Der Verbleib der Spur-Fix-Folien lässt sich nur teilweise nachvollziehen. Dass sie existierten, beweist eine Aktennotiz der bearbeitenden Polizistin vom Tag nach dem Unfall. Sicher ist auch, dass danach die Zuständigkeit wechselte, als Ordnungswidrigkeit ging der Fall von der Polizei an die Bußgeldstelle der Stadt Remscheid. Dort gebe es dazu aber nur eine elektronische Akte, sagt der zuständige Abteilungsleiter: „Die enthält natürlich keine Asservate.“

Laut Polizei wurden die Folien am 23. Oktober 2020 an das Amtsgericht geschickt, vermutlich weil der Pick-up-Fahrer Widerspruch gegen sein Bußgeld eingelegt hatte, den er aber später wieder zurückzog. Solche Zustellungen erfolgten über einen „hauseigenen Kurierdienst“ und nicht mit der Post, erklärt Polizeipressesprecher Andreas Reuter auf RGA-Nachfrage. Nachdem die Beweismittel die Remscheider Wache verlassen hatten, verliert sich aber ihre Spur.

Rita Tarrach bliebe nun noch die Möglichkeit, mit dem Fall vor die nächst höhere Instanz, vors Landgericht zu ziehen. Doch ohne die verschwunden Folien will sie das nicht riskieren, sagt sie. Sie sei fassungslos, dass solche Beweismittel einfach verschwinden, betont sie immer wieder. Und dass sich niemand für die vielen Tausend Euro, die sie das gekostet hat, verantwortlich fühlt.

Kommentar von Sven Schlickowey: Verantwortung

Dass nun mal Fehler passieren, wo Menschen arbeiten, ist mehr als eine Binse, eher eine universelle Wahrheit, die übrigens auch für Zeitungen gilt. Deswegen ist das Entscheidende an den verschwundenen Spur-Fix-Folien nicht, dass sie verschwunden sind, sondern dass offenbar niemand so recht dafür verantwortlich sein will. Geschweige denn, dass sich jemand des Schadens annimmt, der dadurch mutmaßlich entstanden ist.

Natürlich verlässt man sich als Bürger darauf, dass Beweismittel im Dreieck zwischen Polizei, Gericht und Stadtverwaltung nicht verschwinden, was ja auch in der absolut überwiegenden Mehrheit aller Fälle klappt. Geht es dann doch mal schief, sollten die Institutionen das untereinander ausmachen und den Betroffenen nicht im Regen stehen lassen.

Dabei geht es nicht um Schuld, wohl aber um Verantwortung. Und um das Vertrauen in die öffentliche Hand.