Nach Royal-Donuts-Aus: Alter Bekannter kommt mit neuem Konzept

In die dunkle Baustelle tritt schon bald wieder Licht: Ca’mokka zieht in die Fastenrathstraße 1.

Ismail Akdag stellt die Weichen ab Ende September auf gesunde Ernährung. Viele Remscheider kennen ihn aus dem Allee-Center.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Baustellen verheißen Veränderung. So auch im Fall der Fastenrathstraße 1, gegenüber vom Remscheider Rathaus. Bis vor wenigen Wochen gingen hier noch Donuts über die Theke. Doch die süßen Versuchungen von Royal Donuts sind Geschichte – zumindest in Remscheid. Ismail Akdag, vielen bekannt als Filialleiter von Boop Boop Früchte im Allee-Center, versucht es mit einem neuen Konzept. Er will den Remscheidern gesündere Genüsse anbieten.

Dabei setzt Akdag vor allem auf Vielfalt. Zusammen mit seiner Frau Büsra und der befreundeten Yasemin Keles will er die Gastronomie in Remscheid mit einer gesunden Alternative beleben. Und die soll Ca’mokka heißen. Catering trifft hier auf Event-Abende. Aber auch für den Hunger zum Frühstück und zum Mittagessen soll den Gästen vieles geboten werden.

Wenn auch nicht ausschließlich, sei die Produktpalette dabei insbesondere auf gesunde Ernährung ausgelegt. So sollen zum Beispiel Frucht-Bowls ihren Weg ins tägliche Angebot finden. „Halal, vegetarisch, vegan. Bei uns soll jeder Kunde zufrieden werden“, sagt Ismail Akdag.

Steckenpferde sollen in Zukunft, zusätzlich zu den Früchten, ein mediterranes Frühstücksangebot und ein mit verschiedenem Gemüse gespickter Mittagstisch sein. Ob belegte Brötchen, Salate oder auch warme Gerichte – die neuen Betreiber wollen auf unterschiedliche Kundenwünsche eingehen. Hierzu gehören auch Süßspeisen. Selbstgemachte Kuchen und Milchshakes sollen für Begeisterung sorgen: „Ein ganz persönlicher Favorit von mir wird diesbezüglich der San-Sebastian-Kuchen sein.“ Was genau sich hinter dem Namen verbirgt, will Ismail Akdag seinen Gästen bei der Eröffnung zeigen.

Bis zu diesem Zeitpunkt soll es nach Vorstellung der neuen Inhaber nicht mehr allzu lange dauern. Bereits wenige Tage nach dem Auszug von Royal Donuts aus der Immobilie bereiteten sie den Laden für die Renovierung vor. Inzwischen sind Handwerker aktiv, die Umbauarbeiten vornehmen. „Es geht in großen Schritten voran“ kommentiert Ismail Akdag den Erneuerungsprozess. Die Eröffnung soll Ende September erfolgen.

Das Ladenlokal in der Remscheider Innenstadt soll dabei auf verschiedene Weise genutzt werden. Mit Catering seiner Gemüse- und Obstspezialitäten will Akdag, als gelernter Systemgastronom, bei Feierlichkeiten und großen Veranstaltungen präsent sein. Zudem soll Ca’mokka tagsüber die Möglichkeit bieten, vor Ort zu speisen und zu trinken. Nicht zuletzt soll das Lokal aber auch für private Anlässe wie etwa Geburtstage oder Firmenfeiern angemietet werden können.

Den Wunsch nach dieser Vielfalt schnappte das Ehepaar Akdag aufgrund der langjährigen Tätigkeit in der Remscheider Innenstadt auf. Viele Menschen hätten die Akdags in dieser Zeit kennengelernt – und wollen sich mit Ca’mokka nun ein anderes Standbein schaffen.

Erfolg könne sich nach Meinung der Inhaber auch an der von vielen als „schwierig“ betitelten Immobile in der Fastenrathstraße 1 einstellen. Was es hierzu bräuchte, sei ein innovatives Konzept: „Wir wollen durch unsere breite Produktpalette und unsere Unternehmensstrategie überzeugen. Bis zur Eröffnung sei noch einiges zu tun, aber Ismail Akdag übt sich bereits in Optimismus: „Ich kann versprechen: Das wird ein großes Fest – und eine echte Neuerung in der Innenstadt.“

Hintergrund

Der Name Ca’mokka ist eine Zusammensetzung aus Catering und dem türkischen Getränk Mokka. „Die Verknüpfung aus Strategie und Produkt soll auch zukünftig unser Unternehmen ausmachen“, sagt Inhaber Ismail Akdag