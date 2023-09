Nach MoMA-Schau: Wolfgang Tillmans mit neuer Ausstellung in New York

Kunst

+ © Caroline Seidel/dpa Wolfgang Tillmans wurde in Remscheid geboren. © Caroline Seidel/dpa

Der in Remscheid geborene Künstler stellt in Manhattan aus - bei einem der erfolgreichsten Galeristen der Welt.

New York (dpa) - Wenige Monate nach seiner Solo-Schau im Museum of Modern Art (MoMA) hat der deutsche Künstler Wolfgang Tillmans schon wieder eine Ausstellung in New York. «Wolfgang Tillmans: Fold Me» ist bis Mitte Oktober in den Räumen des deutschen Galeristen David Zwirner im Stadtteil Chelsea in Manhattan zu sehen.

Die Räume fühlten sich für ihn wie eine «Erweiterung seines Studios» an, sagte Tillmans bei einer Vorbesichtigung der Schau. Zu sehen ist neben neuen fotografischen Werken auch ein Film. Es handelt sich um die vierte Solo-Ausstellung von Tillmans bei Zwirner, der zu den erfolgreichsten Galeristen der Welt gehört.

Im vergangenen Jahr hatte das MoMA Tillmans eine große Solo-Ausstellung gewidmet, die von Kritikern gefeiert wurde. «Wolfgang Tillmans: To look without fear» ist derzeit in Toronto zu sehen und soll danach noch nach San Francisco weiterziehen. Der 1968 in Remscheid geborene Fotograf gehört zu den bedeutendsten deutschen Künstlern und wurde unter anderem schon mit dem Turner-Preis, dem Bundesverdienstkreuz und dem Goslarer Kaiserring ausgezeichnet.

Am 16. September ist Tillmans Schirmherr des 1. CSD in Remscheid.