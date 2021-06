Nach Merkel-Rückzug: Hardt kritisiert Seehofer

Interview der Woche

+ © Christian Beier Jürgen Hardt (CDU) sieht das Verhalten des CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer kritisch. Er wäre besser „bereits nach der Bayernwahl“ zurückgetreten, erklärt der bergische Bundestagsabgeordnete. © Christian Beier

Der CDU-Abgeordnete über die Lage seiner Partei, potenzielle Nachfolger für Merkel und Gründe für den Vertrauensverlust der Politik.

Von Frank Michalczak

Herr Hardt, wie sehr hat Sie der Schritt überrascht, dass Angela Merkel nicht mehr für den CDU-Vorsitz kandidieren will? War es die richtige Entscheidung?

Jürgen Hardt: Für mich war klar, dass die jetzige Legislaturperiode die letzte für Angela Merkel sein würde. Ich hatte allerdings damit gerechnet, dass sie den Parteivorsitz erst auf dem CDU-Wahlparteitag 2020 an denjenigen übergibt, der 2021 Spitzenkandidat der CDU sein wird. Auch aus Sicht ihrer potenziellen Nachfolger wäre dies der ideale Zeitpunkt gewesen. Ob der nun vorgezogene Wechsel im Parteivorsitz der CDU nutzt, wird vor allem durch den Stil bestimmt, wie wir jetzt den neuen Parteivorsitzenden auswählen.

Für Angela Merkel war die Kanzlerschaft bisher mit dem CDU-Vorsitz verbunden. Wie hoch sind aus Ihrer Sicht die Chancen, dass sie bis 2021 Kanzlerin bleibt?

Hardt: Die derzeitige Große Koalition ist nur mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin denkbar. Die SPD würde niemals zulassen, einen anderen CDU Politiker vor der Zeit zum Kanzler zu wählen. Umgekehrt würde die SPD weiter abstürzen, wenn sie jetzt die Koalition verließe. Denn wer nicht regieren will, wird bei Neuwahlen auch nicht gewählt. Deshalb gibt es gute Chancen, dass Angela Merkel bis 2021 Bundeskanzlerin bleibt. Insbesondere im Blick auf die großen europäischen Herausforderungen – Brexit, Europawahl, Neubildung der EU-Kommission und Verabschiedung des EU-Haushalts für die Jahre 2021 bis 2027 – brauchen wir Angela Merkel als deutsche Kanzlerin.

Anlass für den Verzicht auf die Kandidatur der Kanzlerin war das schlechte Abschneiden der CDU bei der Hessenwahl, das vor allem auf die Bundespolitik zurückgeführt wird. Warum hat Ihre Partei so viel Vertrauen verloren?

Hardt: Angela Merkel hat uns ja mitgeteilt, dass sie den Verzicht auf die Wiederwahl zur Parteivorsitzenden bereits im Sommer erwogen hat. Vielleicht war das angespannte Verhältnis zum CSU-Vorsitzenden ein Argument für ihre Entscheidung. Ich glaube, dass bereits nach der Bayernwahl der CSU-Vorsitzende Seehofer das hätte machen sollen, was Angela Merkel jetzt getan hat. Damit wäre ein Stück weit verhindert worden, dass die Hessenwahl wie die Bayernwahl zur Abstimmung über den Streit in der Bundesregierung und die unrühmliche Rolle des CSU-Vorsitzenden wurde.

„Wir haben ein Vermittlungsproblem und ein Stilproblem“

Jürgen Hardt, Bundestagsabgeordneter

Was muss denn Ihre Partei, was muss die Regierung ändern, um die Wähler wieder zu überzeugen?

Hardt: In allen meinen Veranstaltungen erlebe ich, dass Menschen anschließend zu mir kommen und sagen: „Warum erklärt Ihr Politik nicht besser?“ Ich glaube, wir haben ein Vermittlungsproblem und außerdem ein Stilproblem. Denn die Politik ist ja deutlich besser als ihr Ruf –denken Sie an die drastisch zurückgegangenen Flüchtlingszahlen, die gesunkene Arbeitslosigkeit, das Wirtschaftswachstum, die Steuereinnahmen und die Bildungsausgaben.

Die CDU hat zuletzt vor allem Stimmen an die Grünen und an die AfD verloren. Soll sie sich nun eher nach links oder nach rechts orientieren, um den Trend umzukehren?

Hardt: Heiner Geißler hat einmal gesagt: „Nur wer sich selbst imponiert, imponiert auch anderen.“ Daran hapert es. Manche unserer Wähler sind durch einzelne Äußerungen aus der Union irritiert und befürchten eine schleichende Anbiederung an rechtspopulistische Positionen. Sie wählen jetzt grün. Andere bisherige CDU- oder CSU-Wähler sind verunsichert, weil wir selbst immer wieder unsere eigenen Erfolge kleinreden. Wiederum andere sind abgestoßen von der Art, wie Angela Merkel manchmal auch aus den eigenen Reihen heraus unfair für ihre Politik angegangen wird. Und manche glauben die Mär vom „Linksschwenk“ der CDU und meinen deshalb, durch die Wahl der AfD ein Zeichen setzen zu müssen. Die Wahlen in Bayern und in Hessen haben gezeigt, dass die CDU in der Mitte mehr verlieren als rechts gewinnen kann. Es ist sowieso falsch, Politik allein an wahltaktischen Überlegungen auszurichten. Dumpfen rechten Parolen nicht nachzugeben, ist auch ein moralisches Gebot.

Die künftige Ausrichtung der CDU wird von der neuen Vorsitzenden oder dem neuen Vorsitzenden Ihrer Partei geprägt sein. Was erwarten Sie von den Kandidaten in den Wochen vor dem Bundesparteitag der CDU? Wie können sie überzeugen?

Hardt: Jeder CDU-Vorsitzende muss alle drei Säulen der Union, die wertkonservative, die liberale und die christlich-soziale, gleichermaßen repräsentieren und zur Geltung bringen. Die Union macht aus, dass sie alle drei Strömungen miteinander zu einer Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes verbindet. Dies immer wieder auf aktuelle politische Fragen anzuwenden, ist die Kunst.

JÜRGEN HARDT ZUR PERSON Seit 2009 vertritt Jürgen Hardt Solingen, Remscheid sowie die Wuppertaler Stadtteile Ronsdorf und Cronenberg im Bundestag. Der CDU-Politiker ist 55 Jahre alt, Offizier der Marine und hat Volkswirtschaft studiert. Dies schloss er mit einem Diplom ab. Seit September 2015 ist er außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Jürgen Hardt, der von 2003 bis 2014 Kreisvorsitzender der CDU-Wuppertal war, ist verheiratet und hat eine Tochter.

Unsere Flüchtlingspolitik zum Beispiel ist stark vom christlichen Barmherzigkeitsgebot geprägt. Wenn wir das grundsätzlich ändern, würde die CDU ihre Seele verlieren. Wir können aber auch nicht alle Probleme der Welt bei uns lösen und Radikalismus in unserem Lande dulden – das würde unsere Freiheit gefährden und den Sozialstaat überfordern. Von den Kandidaten um den Parteivorsitz erwarte ich, dass er auf die drängenden Fragen unserer Zeit eine CDU-spezifische, mehrheitsfähige Antwort findet. Und er muss der Union neues Selbstvertrauen vermitteln. Deshalb bin ich auf die Vorstellungsreden der Kandidaten sehr gespannt.

Beim Parteitag entscheiden Delegierte. Wäre eine Urabstimmung über den Vorsitz der CDU-Mitglieder nicht eine sinnvolle Alternative? Damit wäre die Parteibasis eingebunden.

Hardt: Die Mitglieder müssen an der Entscheidung über die Nachfolge Angela Merkels für den Parteivorsitz eingebunden werden. Mindestens muss jedes Mitglied die Möglichkeit haben, sich auf Regionalkonferenzen ein Bild von den Kandidaten zu machen. Ein Mitgliederentscheid würde hingegen bei mehr als zwei Kandidaten vermutlich kein eindeutiges Ergebnis bringen. Auch vor dem Hintergrund, dass der Parteitag bereits im Dezember stattfinden wird, werden die Delegierten wohl das letzte Wort behalten. Sie kommen ja aus den Kreisverbänden und müssen ihre Entscheidung dort vertreten.

Annegret Kamp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz sind im Gespräch, den Parteivorsitz zu übernehmen. Wen würden Sie denn favorisieren? Welche Qualitäten des oder der neuen Vorsitzenden sind in der jetzigen Situation Ihrer Partei gefragt?

Hardt: Die Präsentation der Kandidaten in den nächsten Wochen wird zeigen, ob wirklich alle die Union in ihrer ganzen Breite repräsentieren. Ich kenne die Kandidaten aus vielen persönlichen Begegnungen und bin froh, dass wir in der Union offensichtlich eine gute und breite Auswahl für den Vorsitz haben. Bei der Entscheidung wird vielleicht auch eine Rolle spielen, dass der zweitwichtigste Repräsentant auf Bundesebene, nämlich der Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus, eher dem wirtschaftsnahen Teil der Union zuzuordnen ist. Die Wähler erwarten von uns, dass wir die sozialen Themen ebenso ernst nehmen. Ich finde es aber in der Sache unnötig und auch unfair gegenüber den Kandidaten, sich bereits heute festzulegen.

Und, Herr Hardt, wann gibt es Neuwahlen?

Hardt: Da unser Koalitionspartner SPD bei Neuwahlen nur verlieren kann und ich glaube, dass die traditionsreiche SPD nicht freiwillig in den Abgrund springt, halte ich es für am wahrscheinlichsten, dass die Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 hält. Es ist genug Zeit, sich in der Regierungsarbeit zu profilieren und Stimmen hinzuzugewinnen – die Grünen in Hessen haben es gezeigt.