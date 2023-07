Nach Brand in Härterei: Ölsperren verhindern Schlimmeres im Morsbach

Nach dem Härterei-Brand dauert die Arbeit der Umweltschützer an. 15 tote Fische wurden bislang im Morsbach entdeckt.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Eine Woche nach dem Großbrand in Clemenshammer ist der Dauereinsatz für das städtische Umweltamt noch nicht beendet. „Unsere Arbeit wird andauern, bis das Betriebsgebäude abgerissen ist. Dies soll aber jetzt ganz schnell erfolgen, wie uns das Unternehmen mitgeteilt hat“, berichtet Behördenchef Jens Fischer mit Blick auf die Ruine, die von der Härterei Wilhelm Peiseler übrigblieb.

Für die umliegende Natur im Tal seien die Folgen des Infernos nach seiner Einschätzung „noch halbwegs glimpflich“. 50.000 Liter belastetes Wasser seien mittlerweile aus dem Morsbach abgepumpt worden. Wesentliches Instrument seien dabei die Ölsperren. Vor ihnen staut sich Wasser, das mit Substanzen belastet ist. Dies werden auf der Oberfläche durch Schlieren sichtbar. „Darunter fließt das Wasser normal weiter“, erläutert Fischer.

Zwischen den Sperren seien in den vergangenen Tagen etwa 15 tote Fischer aufgefunden worden. „Aber sonst ist nirgendwo im Morsbach etwas auffällig. Wir haben uns dazu auch bei den Kollegen in Solingen erkundigt“, fügt der Fachdienstleiter hinzu. Zu dem Erfolg habe die schnelle Reaktion der Feuerwehr und seiner Kollegen vom Umweltamt gesorgt, die noch am späten Donnerstagabend ins Morsbachtal geeilt waren, um die Ölsperren zu verlegen.

In die Karten spielte den Naturschützern, dass der Wasserstand des Bachs eher niedrig war und dass es beim Einsatz und unmittelbar danach zu keinen Regenfällen kam. „Am Wochenende wurde nach Niederschlägen eine Ölsperre weggeschwemmt, eine neue musste verlegt werden. Wir kontrollieren das ständig“, fügt Jens Fischer hinzu.

Standort im Tal ist ein Zeugnis der Stadtgeschichte

Dass sich überhaupt im Tal diverse Industrieunternehmen angesiedelt haben, liege an der Stadtgeschichte. „Viele Firmen nutzten früher die Wasserkraft – zur Energiegewinnung oder zur Kühlung. Die Betriebsstätten sind bis in die Gegenwart geblieben“, erklärt der Behördenchef, der nicht damit rechnet, dass die Allgemeinheit die Kosten des Umwelteinsatzes tragen muss. „In der Regel kommt dafür die Versicherung auf.“ Als Herausforderung werde sich der Abriss des Gebäudes entpuppen. „Dort lagern da ja noch Öl und andere Substanzen“, erläutert Fischer: „Die Gefahr ist noch nicht gebannt.“

Kommentar von Frank Michalczak: Industrie am Stadtrand

Der Großbrand in Clemenshammer hat in Remscheid tiefe Betroffenheit und Mitgefühl für die Unternehmer und die Belegschaft hervorgerufen. Für sie sollte es aber einen Trost geben: Niemand ist bei dem Feuer ums Leben gekommen – und auch der Schaden für die Umwelt hält sich offenbar in Grenzen, wie es in einer ersten Bilanz heißt.

Dass aber auch künftig bei ähnlichen Ereignissen die Natur an den Rändern der Stadt gefährdet werden kann, liegt an den ungewöhnlichen Standorten Remscheider Unternehmen. Diverse Firmen stehen eben nicht abgeschottet in Gewerbegebieten, sondern aus industriehistorischen Gründen in Tallagen, oft in der Nähe von Gewässern. Und wo sollten sie auch heute hinziehen?

Flächen für Betriebe kann die Verwaltung nur an stillgelegten Standorten vermitteln. Ihr selber fehlen Flächen, die irgendwann in Bergisch Born erschlossen werden sollen. Ob dort aber, auf der grünen Wiese, wertvolles Land versiegelt werden sollte, ist angesichts des Klimawandels zunehmend fragwürdig.