Nach Awo-Anschlag: Genaue Beschreibung des Täters liegt vor

Mollplatz in Lennep

+ © Jürgen Heuser Zersplittert. Acht Fenster gingen am Wochenende zu Bruch bei der Arbeiterwohlfahrt am Mollplatz in Lennep. © Jürgen Heuser

Nach dem neuerlichen Anschlag auf die Arbeiterwohlfahrt am Mollplatz in Lennep liegt nun doch eine nähere Beschreibung des mutmaßlichen Täters vor.

Sie deckt sich weitgehend mit einer ersten Personenbeschreibung, die es nach einem ähnlichen Angriff auf die Lenneper Caritas vor einigen Monaten gegeben hatte. Danach handelt es sich um einen etwa 1,80 Meter großen korpulenten Mann. Er war dunkel gekleidet und flüchtete nach der Tat in Richtung der Lenneper Altstadt.

Ein Nachbar hatte den Unbekannten am frühen Samstagmorgen gegen 3.45 Uhr die Polizei gerufen. Er hatte den Mann beobachtet, wie er nicht mit einem Stein, sondern mit einem länglichen Gegenstand, möglicherweise mit einem großen Hammer, die Scheiben der Einrichtung einschlug. Das Tatwerkzeug fand die Polizei nicht am Tatort, die Polizei rechnet deshalb nicht damit, dass sie zum Beispiel Fingerabdrücke oder DNA-Spuren sicherstellen kann. Sie bleibt auf Zeugenhinweise angewiesen, die sich nach den verschiedenen Anschlägen auf Einrichtungen, die sich der Flüchtlingsarbeit engagieren, aber in Grenzen halten.

Die Attacken und Schmierereien mit rechtsradikalem Hintergrund vorwiegend in Lennep und Lüttringhausen summieren sich mittlerweile auf mehr als 100. In allen Fällen ist jeweils die Abteilung Staatsschutz der Polizei eingeschaltet. Die Awo wurde binnen Wochen zum zweiten Mal zum Anschlagsziel. Am Mollplatz treffen sich regelmäßig zwei Flüchtlingsfamilien, die dort Deutsch lernen. ric