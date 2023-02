Nach 42 Jahren: „Hennes“ macht dicht

Remscheid. 42 Jahre stand er mit Hotdog und Co. auf der Alleestraße. Jetzt schließt Hans Wiemer seinen Imbiss „Beim Hennes“. Grund ist die wirtschaftliche Situation. „Ich bin Pleite“, sagt der 58-jährige Gastronom in bemerkenswerter Offenheit und verweist auf steigende Lebensmittelpreise und Energiekosten. Zwar stehen an seinem Imbiss immer Gäste an und der Umsatz stimmt, doch scheitere sein Geschäft heute an den Kosten.