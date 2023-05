MyViertel holt DJ vor die Stadtkirche

Improvisiertes Fest im kleinen Kneipenviertel kam bestens an. Im September steigt die nächste Party.

Von Lena Spataro

Remscheid. Die nächste Party wird schon geplant. Im September soll ein DJ auf dem Ambrosius-Vaßbender-Platz auflegen. Techno- und Housemusik soll dabei im Fokus stehen. Mehr mögen die Aktiven vom Verein MyViertel noch nicht verraten. Dass sie in der Lage sind, auch kurzfristig ein Fest auf dem Stadtkegel aus dem Boden zu stampfen, zeigten sie am Wochenende. Im kleinen Kneipenviertel von Alt-Remscheid ließen sie das MyViertel-Fest steigen.

„Dieses Jahr war alles etwas spontan. Im Januar wussten wir noch nicht sicher, ob die Party überhaupt stattfinden wird“, verriet Marvin Schneider. Am Ende aber durfte sich der Vorsitzende des MyViertel-Vereins über viele Gäste freuen: „Das neue Familienkonzept kam super an.“

Dabei wären die letzten beiden Auftritte des „Tanzraumes“ beinahe buchstäblich ins Wasser gefallen. Schuld war ein kurzer Regenschauer. So wurden die restlichen Hip-Hop-Auftritte und die Bauchtanz-Einlage kurzerhand in den Vaßbendersaal verlegt.

Hip-Hop und Vierteltöne lockten ins Viertel

„Im nächsten Jahr entwickeln wir dann einen richtigen Plan B für solche Fälle“, sagte Tanzlehrerin Sandra Stoppert lachend. Beim Fest begeisterten insbesondere ihre kleinsten Schülerinnen und Schüler. „Unsere Vier- bis Sechsjährigen waren der Knüller“, resümiert Stoppert sichtlich stolz.

Nach Corona seien die Auftritte für ihren Verein und die Tänzer wichtiger denn je. Trainiert wird dafür mehrmals die Woche. Mit der restlichen Veranstaltung war die ausgebildete Tanzpädagogin ebenfalls zufrieden. „Das, was wir konnten, haben wir erreicht.“

+ Pasion Y Baile heißt Leidenschaft und Tanz. Die Flamencogruppe machte ihrem Namen alle Ehre. © Doro Siewert

Das unterstrich Martin Rogalla, Pfarrer der evangelischen Stadtkirche. Dort wurde ab 17 Uhr ein klassisches Musikprogramm gespielt. Die „Vierteltöne“ lockten dabei diejenigen in Remscheids älteste Kirche, die ruhige Jazz- und Orgelmusik bevorzugten. Und das waren hauptsächlich Senioren.

„Das neue generationsübergreifende Programm hat Anklang gefunden, dennoch müssen wir erst wieder in unseren Rhythmus reinkommen“, erklärte Martin Rogalla. Dabei kamen sowohl Senioren als auch junge Familien und Jugendliche auf ihre Kosten.

My Viertel: Auch wer sich für Neubauten und Baustellen interessiert, war beim Fest genau richtig

Und dann gab es schließlich noch viele Informationen für alle, die sich für die aktuellen Neu- und Umbauten in Remscheid interessieren. Remscheids Innenstadtmanager, die am Markt ihr Büro hatten, baten zur digitalen Stadtrallye und luden die Remscheiderinnen und Remscheider zudem zum Besuch der aktuellen Baustelle in Stachelhausen ein.

Unterhalb der Kraftstation in der Honsberger Straße wächst nach langer Vorbereitungszeit der neue Quartiersplatz. Wer mochte, bekam eine Baustellenführung, derweil sich die Kleinen auf einer Kinderbaustelle austoben konnten.

Zum wiederholten Mal fand das MyViertel-Fest mit dem Tag der Städtebauförderung von Bund, Ländern und Gemeinden statt. Für den Erfolg entscheidend aber ist die Zusammenarbeit vor Ort. „Wir arbeiten hier alle Hand in Hand“, hielt Marvin Schneider fest. Und das war vor allem auf dem Ambrosius-Vaßbender-Platz, auf den das Fest dieses Mal räumlich beschränkt wurde, deutlich sichtbar.

Die Kneipen und Bars „Bei Tino“, „El Rey“ oder auch die „Saxobar“ stellten rund um die Tanz- und Musikauftritte Essensstände und Getränkewagen bereit. Die Bühnen durften dank einer Sondergenehmigung bis 23 Uhr bespielt werden. Wer danach noch nicht genug hatte, feierte in den Lokalen weiter. Die Houseparty im September lässt nichts anderes erwarten. Danach gibt es noch den ideellen Weihnachtsmarkt. In der Alten Bismarckstraße bauen sie bereits an der MyViertel-Bude.

Tanzpatenschaften für Kinder

Soziales Engagement wird im „Tanzraum“ groß geschrieben. Um auch Kindern aus nachweislich sozialschwächeren Familien das Training in ihrer Tanzschule zu ermöglichen, entwickelte Tanzpädagogin Sandra Stoppert ein eigenes Konzept. „Für 17 Euro im Monat können Tanzpatenschaften übernommen werden“, erklärt sie. Ein Drittel der Kinder und Jugendlichen würde momentan von diesem Angebot profitieren. „Alle, die Tanzen wollen, kriegen bei uns die Möglichkeit dazu“, verspricht sie.

