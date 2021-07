Muttertag wird als Familienfest gefeiert

Familienzeit

+ © Christian Beier Drei Generationen freuen sich auf den Muttertag: (v.l.) Vivien Fischer, Inge Weber und Sandra Fischer. © Christian Beier

Bei Familie Fischer freuen sich drei Generationen auf Blumen und Kuchen und die Tradition.

Von Philipp Müller

Wenn am Sonntagmorgen zum Muttertag Vivien Fischer den Tisch deckt, sich an den Herd stellt, dann läuft das alles nach einem alten Familienritual ab. Die 20-Jährige ruft ihre Mutter Sandra Fischer erst, wenn alles fertig ist. Ein bisschen ist es wie Weihnachten bei der Bescherung. Später kommt auch noch Oma Inge Weber dazu, die früher von ihrer Tochter Sandra immer gerufen wurde, wenn die Kerzen brannten, der Frühlingsstrauß duftete. Der Muttertag wird in Höhscheid dann mit der gesamten Familie gefeiert.

Oma Inge erinnert sich, dass das früher in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg alles „ganz ärmlich“ war. Aber mit viel Liebe habe sie auf den Feldern Blumen gepflückt, der Mutter auf den Esstisch gestellt. So hatte später auch ihre Tochter den Blumenschmuck für den Muttertagstisch organisiert. Doch am meisten freute sich Inge Weber auf das Selbstgebastelte von Tochter Sandra. Spontan fallen ihr die gestrickten Topflappen ein, die lange gute Dienste taten.

Muttertag ist für den Zusammenhalt wichtig

Der Muttertag sei für den Zusammenhalt der Familie ein ganz wichtiger Tag, sagen die Frauen aus drei Generationen. Sandra Fischer betont, dass eigentlich jeder Sonntag ein Muttertag sein sollte. Und so versucht die Familie auch sonst, sich an diesem Tag zu treffen. Der Muttertag sei daher auch eine Motivation, den Familientag stets festlich zu verbringen.

Das gelingt natürlich nicht immer, geben sie zu. Aber am Sonntag wird es schon klappen. Vivien kocht gerne, verrät aber nicht, was es geben wird. Auch die Überraschung, was auf die Teller kommt, gehört bei den Fischers zum Ritual. Und natürlich gibt es einen Kuchen. Gebacken wird in der Familie auch mit Leidenschaft. „Ich bekomme immer einen schönen Tisch“, ist Mutter Sandra dann auch gespannt, was sie am Sonntag alles erwartet.

Und Vivien kann dabei auch auf die Hilfe von Bruder Jannis setzen. Der 18-Jährige ist ebenfalls in die Vorbereitung der Familien-Tradition eingebunden. Für Inge Weber ist der Tag auch deshalb ein besonderer, weil sie gerne die Familie um sich hat. „Früher war ich eine echte Glucken-Mutter“, gibt die 77-Jährige zu. Im Alter gehe das nicht mehr so gut.

Früher haben die Kinder Bilder gemalt

Doch der Kontakt bleibe wichtig, halte sie auch jung. Ihre 47-jährige Tochter freut sich auch auf die Geschenke ihrer Kinder. Früher hätten die Kinder Bilder gemalt, erzählt Sandra Fischer. Oma Inge hakt ein, dass Vivien einmal ein ganzes Gedicht Buchstabe für Buchstabe gemalt habe, weil die damals Fünfjährige noch nicht schreiben konnte. Es war ein passender Text zum Festtag der Mutter.

Solche Erinnerungen werden die Fischers auch am Sonntag wieder austauschen, da geht der Gesprächsstoff nicht aus. Und gibt es denn so etwas wie ein Rezept, dass der Muttertag gelingt? Mühe solle man sich geben, sagen die drei. Kerzen in Herzchenform seien nett, ein aufwendig gedeckter Tisch ein Muss, vielleicht auch noch ein Foto der Familie dazu. Am Ende müsse das aber jede Familie selbst entscheiden. Wichtig sei aber, dass man zusammenhalte.