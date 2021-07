Mutter: Sitzbänke stellen Unfallrisiko dar

Lennep

Überbleibsel einer Sitzbank: Auf dem Spielplatz im Hardtpark fehlen derzeit zahlreiche Sitzauflagen. Die Stadt Remscheid nennt als Gründe das Bauvorhaben am alten Hertie-Gebäude sowie Reparaturarbeiten an den Bänken. Die Stadt sieht in den Betonfüßen keine Stolperfalle.

Auf dem Spielplatz im Lenneper Hardtpark fehlen seit Wochen Sitzauflagen. Die Stadt hat eine Erklärung.

Von Daniel Dresen

Wenn Sabrina Keil von ihrer Wohnung in Lennep aus auf den Spielplatz im Hardtpark blickt, ärgert sie sich. Die Mutter von zwei Kindern ist regelmäßiger Gast auf der Spielfläche. Die Frage ist nur: Wie lange noch? „Auf dem Spielplatz fehlen seit Wochen die Sitzauflagen von zahlreichen Bänken“, sagt Keil. Allein die 40 cm hohen Betonfüße ragen vereinsamt aus dem Boden des Geländes.

„Ich finde, dass die Betonfüße ein Risiko darstellen, nicht nur für Kinder“, erklärt die Lenneperin. Sie habe sich bei der Stadt bereits in der vergangenen Woche versucht zu melden, dort aber niemanden erreicht. „Die Stadt war wohl sehr mit der Landtagswahl beschäftigt“, meint Keil. Im Gespräch mit dem RGA möchte sie auf das Unfallrisiko aufmerksam machen, welches von den Betonfüßen ausgeht. „Ich bin keine Furie, die sich über alles aufregt, aber die Kinderspielplatz-Saison hat begonnen, und im Hardtpark fehlen die Sitzauflagen“, drückt sie ihr Unverständnis über die Sitzbank-Situation aus.

Im gesamten Stadtgebiet gibt es rund 1600 Sitzbänke

„Klar muss ich als Kind auch auf dem Spielplatz die Augen aufmachen – und klar muss ich als Mutter auf mein Kind aufpassen, aber die Betonfüße in Schienbeinhöhe stellen ein Risiko dar“, erklärt sie. Neben Glasscherben auf dem Spielplatz, die von feiernden Jugendlichen zurückgelassen werden, und Katzenkot im Sand seien die Sitzbänke ein weiteres Ärgernis.

Dirk Buchwald, Verantwortungsträger für die Remscheider Spielplätze, hat eine Erklärung für die fehlenden Sitzauflagen im Lenneper Hardtpark: „Teilweise werden diese Sitzauflagen repariert beziehungsweise durch neue Auflagen ersetzt. Durch das Bauvorhaben am alten Hertie-Gebäude fällt eine Fläche von 200 Quadratmetern im Hardtpark weg. Deshalb ist auch bereits das große Seilklettergerüst abgebaut worden und mit ihm einige Sitzbänke“, erklärt Buchwald.

„Nach dem Winter versuchen wir zu reparieren, was geht.“

Dirk Buchwald über die Situation der Sitzbänke in Remscheid

Er sei bereits auf der Suche nach Angeboten für ein neues Spielgerät, welches in einer anderen Ecke auf dem Spielplatz im Hardtpark aufgestellt werden soll. Er sehe in den übrig gebliebenen Betonfüßen der Sitzbänke kein Gefahrenpotenzial. „Wir werden auch die Sitzbänke an einem anderen Teil des Spielplatzes wieder aufstellen. Möglicherweise werden sie auch gleich durch ein neues Banksystem ersetzt, welches wir selbst herstellen“, sagt Buchwald.

Eine Sitzgelegenheit made in Remscheid. Auch an der Konzertmuschel im Stadtpark werden aktuell Sitzauflagen von Bänken gereinigt, repariert und ausgetauscht. Bevor die Veranstaltungsreihe „Remscheider Sommer“ vom 26. Mai bis 10. September tausende Besucher vor die Konzertmuschel lockt, soll alles auf Vordermann gebracht werden. Das Thema Sitzbänke erhitzt regelmäßig die Gemüter in Remscheid. Anlässlich der Verschönerung des Rathausplatzes bemerkte Bernd Quinting (CDU), Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses, bereits im Oktober vor allem das Fehlen einer Sitzgelegenheit für Hochzeitsgruppen, die vor dem Rathaus Fotos machen, und schlug vor, beidseitig vom Portal Sitzbänke aufzustellen.

LÄNGSTE SITZBANK REKORD Bis 2007 war die Stadt Rendsburg in Schleswig-Holstein stolz auf die „längste Sitzbank der Welt” am Ufer des Nord-Ostsee-Kanals. Mit einer Länge von 501,53 Meter passten auf die Konstruktion, die von 282 Stahlbetonträgern getragen wurde 1594 Hintern. Doch als 2007 im thüringischen Ronneburg eine 550 Meter lange Bank errichtet worden war, verlängerte man in Rendsburg im Jahr 2014 auf 575,75 Meter – neuer Weltrekord.

„Hierdurch erhält das Rathaus auch ein freundlicheres Entree und kann auch für sonstige Anlässe zum Verweilen genutzt werden“, war er im Herbst überzeugt. Im gesamten Stadtgebiet stehen laut Angabe der Stadt rund 1600 Sitzbänke. „Nach dem Winter werden viele neue gestrichen oder – wenn die Sitzauflagen kaputt sind – komplett ausgetauscht. Wir versuchen zu reparieren, was geht. Die Zahl der Schäden durch Vandalismus ist nicht gestiegen“, sagt Buchwald.