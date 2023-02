Musizieren macht selbstbewusst und regt die Kreativität an

Mia Lehnort erklärt, wie jeder ein Instrument erlernen kann - Förderung ist möglich.

Von Mia Lehnort, 8d,

Leibniz-Gymnasium

Das Musizieren mit einem Instrument eröffnet den Schülern und Schülerinnen eine neue Welt und bietet ihnen einen schönen Ausgleich zum Alltag. Doch mittlerweile haben viele Menschen nicht mehr die Möglichkeit, ein Instrument zu erlernen. Gründe hierfür sind die meist hohen Unterrichtskosten und die zusätzliche Anschaffung eines Musikinstrumentes.

Dass das Angebot an Musikschulen kostenpflichtig ist, lässt sich nicht ändern, auch nicht an öffentlichen Schulen, wobei die Preise dort bereits wesentlich günstiger sind. Damit aber auch die Menschen mit weniger Geld Zugang zum Musikunterricht erhalten, gibt es diverse Fördermöglichkeiten. Es gibt verschiedene Stiftungen, die Kindern aus sozial schwachen Familien eine Möglichkeit bieten, ein Musikinstrument zu lernen.

Staat und Stiftungenkönnen weiterhelfen

Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (SDW) ist zum Beispiel eine dieser Stiftungen. Unter bestimmten Voraussetzungen bietet der Staat auch finanzielle Förderungen an. Dies bestätigt auch die Musiklehrerin und Künstlerin Corinna Schneider. Sie ist seit 20 Jahren Klavierlehrerin und tritt regelmäßig auf. Die Wuppertalerin erzählt, dass das Musizieren die Kreativität fördert und zur kulturellen Bildung beiträgt. Corinna Schneider sagt, dass es zudem das Selbstbewusstsein steigert. Außerdem erweitere das Spielen eines Instruments die Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeit der Schüler und Schülerinnen.

Der Betrag der Förderung ergibt sich aus einer Abstimmung mit dem Bundesland und dem Landesverband der Musikschule. Aber wer ist überhaupt berechtigt, eine finanzielle Förderung zu erhalten? Eine Voraussetzung ist meistens eine Bedürftigkeit, für die man entsprechende Nachweise leisten muss. Bezieher und Bezieherinnen von Sozialleistungen, Menschen mit kleiner Rente und Schwerbehinderte können ebenso Fördermittel beantragen. Für Kinder gibt es zusätzlich das Angebot an Bildungspaketen mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Die finanziellen Förderungen gelten nicht ausschließlich nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, die das Musizieren für sich entdeckt haben.

Wer also nachweislich nicht die finanziellen Mittel hat, kann somit eine Förderung beantragen. Dies klappt am besten, wenn man sich an die Stadt wendet.

Schlussendlich kann man sagen, dass das Musizieren oder Erlernen eines Instruments nicht nur für Wohlhabende, sondern für jeden, der Spaß daran hat, möglich ist. Mit viel oder weniger Geld, denn dafür sind die Förderungen schließlich da.