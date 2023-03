Aus Buderus-Lokalrunde wird Remscheider Musikrunde

Neuer Name, bewährtes Konzept: Die jährliche Partyrunde in den Kneipen und Gastros von Alt-Remscheid kann weitergehen.

Von Andreas Weber

Remscheid. Buderus ist raus, die Gewag steigt ein. Und die jährliche Partyrunde in den Kneipen und Gastros von Alt-Remscheid kann weitergehen. Am Mittwoch stellte Wirt Maximilian Süss in seinem Billard-Café Rack ’n’ Roll die „Remscheider Musikrunde 2023“ vor.

Am Samstag, 23. September wird sie die Buderus-Lokalrunde ablösen – mit neuem Namen, aber dem bewährten Konzept. Im Januar war der Heizkörper-Hersteller ausgestiegen. „Mit der Unterstützung der Gewag können wir jetzt das komplette Programm aufrechterhalten“, freut sich Süss: „Denn die Lokalrunde ist ein fester Termin im Kalender, die Lokale sind immer voll.“

Die Gastronomen Niklas Bergmann, Torsten Dehnke, Simon Riesebeck und Maxilimian Süss hatten sich umgehend nach Alternativen umgeschaut. Dass mit dem Wohnungsunternehmen ein lokaler Sponsor anbiss, sorgt für umso mehr Aufbruchstimmung. „Unser Slogan lautet: Zuhause in Remscheid. Eine solch beliebte Veranstaltung entspricht unserem Selbstverständnis. Sie gehört in einer lebenswerten Stadt dazu“, erläuterte Oliver Gabrian gestern Mittag bei einer Pressekonferenz im Rack ’n’ Roll.

Die Partyrunde soll alle musikalischen Genres abdecken - Erste Bands stehen fest

Dass dieses Sponsoring Sinn mache, dazu habe ihn seine Belegschaft im Übrigen mit Nachdruck ermuntert, stellte Gabrian fest. Bis zu 15 Lokale in Alt-Remscheid sind in der Regel dabei. Fußläufig soll alles erreichbar sein – vom Hauptbahnhof über das MyViertel, das Zentrum bis zur Hindenburgstraße. Wie gewohnt, soll die 18. Auflage alle musikalischen Genres abdecken, vom Schlager über Folke bis zum Blues.

Maximilian Süss hat für seine beide Läden Nägel mit Köpfen gemacht: Im Rack ’n’ Roll wird am 23. September die vom Löwen-Festival bekannte, fünfköpfige Rock- und Pop-Coverband Strum Out aus dem Sauerland auftreten, für das Löf (Theodor-Körner-Straße) sind die in Remscheid beheimateten Hardrocker von Privacy geblockt. Teilnehmen werden darüber hinaus das Café Sonntag, die Erlebbar (beide Hindenburgstraße), Green Goose (Theodor-Heuss-Platz), Miro (Scharffstraße), Bei Tino (Markt), Saxo Bar (Alte Bismarckstraße), Remscheider Bräu (Bahnhof). Weitere Wirte sind willkommen, können sich per E-Mail melden.

Mit der RSN Medienagentur haben die Wirte einen kreativen Partner an ihrer Seite. Neben Plakaten und den Programm-Heftchen präsentiert sich die Musikrunde online. Über Facebook und Instagram hinaus gibt es Internetpräsenz. Dort finden sich alle Infos zu den teilnehmenden Bands und Künstlern.