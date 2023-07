Wie in Lennep Flöten aus Ton entstehen

Die Musik- und Kunstschule hat ihr Programm erweitert: um eine Keramikwerkstatt. Ein besonderes Produkt der Kurse sind Keramikflöten. Was ist daran das besondere?

Von Lena Spataro

Remscheid. Der Kunstbereich der Schule für Musik, Tanz und Theater in der Lenneper Altstadt ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Jetzt kommt noch ein weiteres Projekt hinzu: eine hauseigene Keramikwerkstatt.

Auch in den Sommerferien bietet die Musik- und Kunstschule Kurse für die Aufbaukeramik an. Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, haben dadurch die Möglichkeit, Vasen oder Tassen zu entwerfen. In Zukunft soll auch eine Töpferscheibe zum Einsatz kommen. Damit können dann anspruchsvollere und gleichmäßigere Gegenstände geformt werden. Eine Besonderheit, die in der Keramikwerkstatt von Johannes Schmidt schon jetzt angeboten wird, ist das Formen von Keramikflöten. Bei dieser Technik kommen außergewöhnliche Ergebnisse in Form von unterschiedlichen Tierkörpern zustande.

Atelier neben der Schule wurde im Frühjahr frei

Der kleine weiß gestrichene Nebenraum wurde zuvor von Horst Olaf Schmidt gemietet. Der Konzept- und Aktionskünstler sowie Bildhauer feierte vor zwei Jahren sein 45-jähriges Schaffen in der Kunstszene. Als das Atelier neben dem Kunstraum der Musikschule dann im Frühjahr frei wurde, dachte Johannes Schmidt sofort an eine Keramikwerkstatt. „Seit den 90er Jahren beschäftige ich mich viel mit der Keramik- und Tonkunst“, sagt Schmidt. In dieser Zeit belegte der Musikschulleiter Kurse beim Züricher Tonkünstler Kurt Posch. Jetzt möchte er die ausgefallene Kunsttechnik in Remscheid verbreiten. „In ganz Deutschland gibt es vielleicht fünf Künstler, die Flöten aus Keramik formen“, berichtet Schmidt. Dabei eignet sich der Rohstoff durchaus für die Herstellung des Blasinstruments. „Die größte Schwierigkeit besteht darin, Tonarten zu entwickeln, die stimmig sind“, sagt Schmidt. Gelingt dies, können die unterschiedlichen Melodien gespielt werden. Ähnlich wie bei einer Blockflöte zum Beispiel.

Dafür verwendet er vorgefertigte Holzmodelle, die den Hohlraum der späteren Keramikflöten vorgeben. Je größer der Hohlraum, desto tiefer klingt das Instrument am Ende. Die Teilnehmer formen dann Schildkröten, Delfine oder Vögel. Der Vorgang ist aufwendig, das Ergebnis dafür einzigartig.

Die Flöten werden zweimal gebrannt – mit bis zu 1100 Grad

Mithilfe einer Schlickermasse kann der Ton um die Holzmodelle gelegt und geformt werden. Nach der ersten Wartezeit sollte das Material genügend ausgehärtet sein, so dass die Grifflöcher reingebohrt werden können. Die Größe der Grifflöcher entscheidet später darüber, ob das Instrument stimmig ist oder nicht. Nachdem das Mundstück angesetzt und das sogenannte Labium ausgestochen ist, kann das Instrument erstmals bei 900 Grad gebrannt werden. Das Labium bildet ein kleines Loch unterhalb des Mundstücks. Damit können besonders tiefe Töne erzeugt werden, wenn alle Grifflöcher gleichzeitig zugehalten werden.

Nach dem ersten Brand kann der Künstler das Instrument bemalen. Die Glasur kann dabei auf verschiedenste Weise aufgetragen werden. Daraufhin brennt Johannes Schmidt die Flöten erneut, dieses Mal bei 1100 Grad. „Danach sind sie sogar spülmaschinenfest und können auch mal runterfallen.“

Ukrainerin bietet Töpferkurse für Kinder an

Zusätzliche Hilfe erhält Schmidt von Olena Omelchuk. Die Ukrainerin lebt seit einem Jahr in Deutschland. Davor ist vor dem russischen Angriffskrieg geflohen. Mittlerweile hat sie hier eine neue Heimat gefunden und bietet Töpferkurse für Kinder an. Omelchuk ist eine von rund 30 Mitarbeitenden, die rund 600 Schüler in der Lenneper Schule unterrichten.

Neben den Töpferkursen werden in den Ferien und darüber hinaus weitere Kurse angeboten. „Manga-Zeichnungen sind derzeit besonders beliebt bei den Jugendlichen“, berichtet Johannes Schmidt. Aber auch Foto- oder Tanzkurse würden hervorragend angenommen.

Anfragen

Für Anfragen – zum Beispiel auch für Kindergeburtstage – können sich Interessierte an David Schmidt, den Geschäftsführer der Schule für Musik, Tanz und Theater, wenden unter Tel. 02191-661422.