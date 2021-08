Musik erklingt beim ideellen Treff

Advent

Der ideelle Weihnachtsmarkt im Vaßbendersaal bietet viel Selbstgemachtes.

Weihnachtsmarkt führt am Samstag zur Remscheider Stadtkirche.

Von Frank Michalczak

Der dritte Adventssonntag steht in Alt-Remscheid wieder ganz im Zeichen des ideellen Weihnachtsmarkts. Pfarrer Martin Rogalla kündigt für morgen, 17. Dezember, eine Mischung aus Musik in der Stadtkirche und viel Gemütlichkeit im Vaßbendersaal an. Umrahmt wird das Ganze von einem Gottesdienst ab 10 Uhr und einer Andacht, die um 17 Uhr den Schlusspunkt bei dem Treff setzt.

Das Teilnehmer-Spektrum reicht vom CVJM über die indische Gesellschaft bis hin zur Caritas, die Schönes und Nützliches für den Zwecke anbieten. Erneut steht der ideelle Weihnachtsbasar unter dem Motto „Menschen helfen Menschen“.

Eröffnet wird er von seinem Gründungsvater: Pfarrer (in Ruhestand) Hans-Günter Korb schaut morgen vorbei. „Er hat den Weihnachtsmarkt vor 36 Jahren aus der Taufe gehoben“, berichtet Martin Rogalla, der auch auf die Auftritte diverser Musikgruppen aufmerksam macht. Mit dabei sind der Posaunenchor Remscheid, der Stadtkirchenchor, das Vokalensemble sowie die Remscheider Dis-Harmoniker. Sie sorgen für die musikalische Untermalung am zweiten Advent.

Und auch für die Stärkung der Gäste wird natürlich gesorgt sein, erklärt Rogalla, der auf frische Waffeln und Kuchen aufmerksam macht.

Beim Gottesdienst, den er zu Beginn mit Pfarrer Ulrich Wester halten wird, widmet er sich im Luther-Jahr noch einmal dem großen Reformer. Die Überschrift lautet dabei „Vom Himmel hoch, da komme ich her“.