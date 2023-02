Musical erzählt von Etta und der Liebe

„I love Bandits“ im Teo Otto Theater vereint Country-Hits mit Tanz und Tiefgang.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Sängerin Miley Cyrus hat sie neu für sich entdeckt, Taylor Swift trägt sie schon lange in sich: die Liebe für Countrymusik. Die erfährt gerade eine kleine Renaissance, zumindest bei uns. Das glaubt auch Sängerin und Schauspielerin Kerstin Heiles. „Zurzeit herrscht eine Back-to-the-roots-Stimmung, ein Sehnen nach dem Ursprünglichen.“ Zudem habe all das, was folkloristisch sei, seinen ganz eigenen Charme. Sie weiß, wovon sie spricht: Die gebürtige Münchenerin spielt im Country- und Westernmusical „I love Bandits“, das kommende Woche das Teo Otto Theater zum Beben bringen wird, die Hauptrolle.

Der Plot: Das Musical der New Metropol Concerts basiert auf wahren Begebenheiten. Es erzählt die Geschichte von Etta Place, die Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Bande von Outlaws gehörte, die als „Butch Cassidy’s Wild Bunch“ den Wilden Westen unsicher machte. „I love Bandits“ widmet sich mit einem Augenzwinkern der wildromantischen Beziehung von Etta und Sundance: erster Kuss, große Liebe, Flucht vor der Detektei Pinkerton, Trennung, Sehnsucht, Drama, Happy End. Es wird nicht nur getanzt und gespielt, sondern alle großen Hits der Country- und Westerngeschichte kommen vor: von Dolly Parton über Kenny Rogers, bis Johnny Cash. Aber auch moderne und eigene Kompositionen sind dabei.

Das Besondere an der Geschichte: Sie erzählt die Geschichte aus der Sicht der Etta Place. Wie viel Etta steckt denn in Kerstin Heiles? „Tatsächlich schon ein bisschen was. Sie heuert ja in dem Saloon als Sängerin an – das hat Parallelen zum tatsächlichen Leben“, sagt die Hauptdarstellerin. „Der Charakter ist mir sympathisch, weil sie relativ allein dasteht, sie muss sich durschlagen in einer Männerwelt. Damit kann ich mich identifizieren – wir Frauen müssen uns behaupten.“ Also ein topaktuelles Thema. Ihre Schauspielkollegen böten aber auch alle positiven Eigenschaften der Männerwelt. Charme und Witz kommen nicht zu kurz.

Das Besondere an Country: „Es ist nicht nur ein Musikgenre, sondern ein Lebensgefühl“, meint Kerstin Heiles, die seit dem Musical Countryfan ist. „Country hat viel mit Heimatgefühl zu tun, home sweet home, das Freiheitsgefühl ist immer dabei, die Weite des Landes.“

Zur Hauptdarstellerin: Kerstin Heiles stammt aus München, ihre Eltern sind ebenfalls Künstler. Sie wollte schon immer Sängerin werden, schon als Kind. „Damals dachte ich, jeder will das werden“, erzählt sie lachend. Vom Chor bis hin zu Jugendbands durchlief sie alle sängerischen Stationen, studierte dann Politikwissenschaften, doch ihr Herz schlug für die Bühne. Sie ging zur Schauspielschule, studierte Gesang, spielte anfangs klassisches Sprechtheater. Beim ersten Musical-Vorsingen erhielt sie gleich die Hauptrolle. Seitdem arbeitet sie in großen Produktionen mit, mimte sogar Whitney Houston und Edith Piaf, ging aber auch mit ihrem eigenen Programm auf Tour.

Karten: Karten für „I love Bandits“ am Freitag, 17. Februar, 19.30 Uhr, im Teo Otto Theater kosten 32 Euro, Jugendtickets 5 Euro und sind im Internet erhältlich: theaterticket.remscheid.de

2 x 2 Karten zu gewinnen

Verlosung: Wir verlosen exklusiv mit dem Teo Otto Theater 2 x 2 Eintrittskarten für „I love Bandits“ am Freitag, 17. Februar, 19.30 Uhr, im Theater. Dazu einfach bis kommenden Montag, 13. Februar, 12 Uhr, eine E-Mail samt Namen schicken an: redaktion@rga.de

Bedingungen: Gewinner werden aus allen Einsendungen ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Mitarbeiter des Medienhauses B. Boll dürfen nicht teilnehmen. Umtausch, Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Alle Infos zum Datenschutz: rga.de/datenschutz