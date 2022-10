Museum erhält Zentrallager

Neben dem Lager direkt im Museum am Hasten gibt es ein großes in Dahlerau, in dem auch Exponate des Deutschen Röntgen-Museums untergebracht sind, und eines am Standort Riloga. Nun wird Abhilfe geschaffen: Die Stadt hat ein Gewerbeobjekt in Platz angemietet, in dem die Exponate des städtischen Museums nun zentral eingelagert werden können. So entfallen Transportwege.