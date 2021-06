Museen haben Programm für Muttertag

Aktion

Internationaler Museumstag: Zwischen Lennep und Hasten pendelt ein historischer Omnibus.

Von Thomas Wintgen

Der Lkw MAN 750 wurde in den 1960er Jahren gebaut – zunächst mit einer markanten „Schnauze“. Als Omnibus wird er am Sonntag, 13. Mai, im Pendelverkehr zwischen Röntgen- und Werkzeugmuseum im Einsatz sein: Rathaus (Bussteig B) 9.50 (in Klammern die letzte Fahrt: 17.50 Uhr), Museum Ha-sten 10 (18), Clarenbach 10.08 (18.08), Rathaus Lüttringhausen 10.18 (18.18), Röntgen-Museum 10.30 (18.30), Friedrich-Ebert-Platz (E 1) 10.45 (18.45), Rathaus 10.50 (18.50 Uhr).

Im Bus erläutert Stadtführer Klaus Schmidt allerlei Wissenswertes am Streckenrand. Die Busfahrt sei also keine „verlorene Zeit“, sondern die Gäste des Internationalen Museumstags erfahren viel.

„Welche Stadt hat schon zwei Deutsche Museen!“, verwies Michael Wellershaus, Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse, auf die Strahlkraft des Museumstags. In Zusammenarbeit mit Klaus Stöcker Metallbearbeitung gelingt in Hasten, wo die Musik- und Kunstschule (MKS) mit verschiedenen Ensembles musiziert, die attraktive Verbindung von Alt und Neu:

Kinder können sich ihre eigene Münze schlagen

Arnd Meller hat einen Münzstock konstruiert; Kinder können Münzen aus härtbarem Werkzeugstahl von der Größe eines 2-Euro-Stücks schlagen; zu sehen sind darauf nach dem Entwurf von Anja Wessel Anlass, Datum und ein Sparschwein. Für Museumschef Dr. Andreas Wallbrecht ist das ideal für den Ansatz, einen Bogen von der Schmiede bis zum 3-D-Drucker zu spannen. Ähnlich wie die Laser-Beschriftung einer Schieferplatte.

Dr. Uwe Busch (Röntgen-Museum) und er möchten das Erleben und Begreifen mit einem angenehmen Aufenthalt verbinden nach dem Motto: Wer einmal im Museum war, kommt wieder. Sie möchten Menschen mit unterschiedlichen Interessen ansprechen, wobei der Fokus nach wie vor auf jungen Menschen liegt, die „wir für unsere Häuser begeistern wollen“.

In Lennep bekommen Mütter zum Muttertag ein Glas Sekt gratis, gibt es unter anderem für Kinder die Museumsrallye, Vorführungen mit der Flughafenröntgenanlage, Führungen von und für Frauen sowie Erklärungen, wie der Computertomograf funktioniert. Fürs leibliche Wohl sorgen große Ehrenamtler-Teams hüben wie drüben, in Hasten zudem die IG und Biersommelier Andreas Arens, in Lennep die dortige Kaffeerösterei.