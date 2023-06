Ohne Führerschein unterwegs: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Am Samstag

+ © Roland Keusch (Symbol) Polizisten konnten den Flüchtigen erst am Wanderparkplatz Müngsten stoppen. © Roland Keusch (Symbol)

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katharina Birkenbeul schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Katharina Birkenbeul schließen

Der 26-jährige Remscheider fiel bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei auf der L74 auf.

Solingen/Remscheid. Am Samstagmittag führte die Polizei auf der L74 im Bereich Solingen-Kohlfurth eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden sie auf einen 26-jährigen Remscheider aufmerksam, der mit überhöhtem Tempo unterwegs war.

Der Remscheider war in Richtung Müngsten unterwegs. Er ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei und setzte seine Fahrt vor. Dabei missachtete er zudem das Überholverbot an dieser Stelle und gefährdete so mehrere Fahrzeuge, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren.

Erst kurz vor dem Wanderparkplatz Müngsten konnten nacheilende Polizisten den flüchtigen Pkw anhalten. Der 26-Jährige war ohne gültigem Führerschein unterwegs. Zudem habe er laut Polizei am Abend zuvor Betäubungsmittel konsumiert. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Weitere Blaulichtmeldungen