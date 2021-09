Büchel: Müllwagen kracht in Schieferhaus

Hasten

+ © Tristan Krämer Die Wucht des Müllwagens war so groß, dass dieser alles mit sich riss. Auch die Betonmauer vor der Hauswand und den efeubedeckten Bogen vor dem Eingang. Die Haustüre hatte sich nach dem Aufprall des Lkw so verzogen, dass sie nicht mehr geöffnet werden konnte. © Tristan Krämer

In der Hofschaft Büchel rollte ein Lkw einen Hang hinab. Wieso ihn die Bremse nicht hielt, ist unklar.

Von Tristan Krämer

Von einem lauten Knall wurde am Donnerstagmittag die Hofschaft Büchel in Hasten erschüttert. Ein 18 Tonnen schwerer Müllwagen der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) war gegen 11.45 Uhr an einem Hang ins Rollen geraten und gegen die Wand eines Schieferhauses gekracht. Während des Unfalls hatten sich die Mieter – ein Ehepaar – noch in den Räumen des Hauses aufgehalten, welches in einer scharfen Kurve in den engen Gassen der Hofschaft liegt.

„Der Müllwagen ist in unser Esszimmer gefahren. Ausgerechnet an der Stelle, an der wir sonst sitzen“, schilderte die Bewohnerin sichtlich erschrocken. Sie hatte sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der nebenan liegenden Küche aufgehalten.

Wagen war erst im Februar zugelassen worden

Da sie nach dem Aufprall des Müllwagens glaubte Brandgeruch wahrzunehmen, sich die Haustür durch den Schaden an der Wand jedoch nicht mehr öffnen ließ, stieg sie durch ein Fenster nach draußen. Sie und ihr Mann blieben unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer des Müllwagens an einem Hang gehalten und war ausgestiegen, um Mülltonnen zu leeren. „Dabei waren wohl die Bremsen nicht richtig festgestellt“, sagte Anja Meis, Sprecherin der Polizei. Infolgedessen setzte sich der Müllwagen selbstständig in Bewegung. Zuerst rollte er gegen ein Eckhaus, wurde von diesem abgelenkt und rollte anschließend gegen die Fassade des Schieferhauses, wo er schließlich zum Stehen kam. Wie groß die Wucht des Aufpralls gewesen sein muss, zeigte die Grenzmauer vor dem Haus: Sie konnte den Müllwagen zwar abbremsen – und somit noch schlimmeren Schaden verhindern –, wurde letztlich aber einfach durchbrochen.

Laut Aussage des Fahrers „hatten sich die Bremsen gelöst“, hieß es am Nachmittag von den Technischen Betrieben. Der 212 000 Euro teure Wagen der Marke Scania samt Auflieger mit einem maximalen Fassungsvermögen von 10 m³ war erst am 22. Februar zugelassen worden. Laut Frank Ackermann, Sprecher der TBR, handelt es sich um ein zweiachsiges Fahrzeug, das von seinen Umfängen für den Einsatz in engen Hofschaften wie den Büchel geeignet ist.

An dem etwa 200 Jahre alten, denkmalgeschützten Wohnhaus sowie dem Müllwagen entstand hoher Sachschaden. Wie hoch, konnte die Polizei noch nicht sagen. Kurz nach dem Unfall hatten ein Statiker und Uwe von Lonski von der städtischen Bauaufsicht das Haus betreten, um den Schaden einzuschätzen.

Sie entschieden, den Keller sowie das Erdgeschoss des Hauses zunächst provisorisch abzustützen. „Das können wir mit unseren eigenen Leuten und unserem Material erledigen“, teilte Ackermann mit. Erst danach, gegen 15 Uhr, konnte der Müllwagen aus dem Haus gezogen werden. Laut dem sachverständigen Statiker bestand keine Einsturzgefahr mehr.

Müllwagen durchbricht Hauswand © Tristan Krämer © Tristan Krämer © Tristan Krämer © Tristan Krämer © Tristan Krämer © Tristan Krämer © Tristan Krämer © Tristan Krämer © Tristan Krämer

Bereits in der Vergangenheit war es in der Hofschaft Büchel, ganz in der Nähe der Kurve, in der es auch am Donnerstag krachte, schon oft zu Unfällen gekommen.

Auswärtige Lkw-Fahrer übersehen immer wieder schon mal das Verbotsschild, das Fahrzeugen mit einer Höhe über 3,10 Meter die Durchfahrt verbietet. Dann kollidieren die Laster in der engen Gasse mit Hausvorsprüngen. Laut Ramona Kuhl, einer direkten Nachbarin des Hauses, in das am Donnerstag der Müllwagen rollte, lag der „Rekord“ bei zehn Unfällen binnen eines Jahres. „So laut wie dieses Mal hat es aber noch nie gescheppert“, sagte Kuhl dem RGA.