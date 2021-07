Mülltonnen werden später abgeholt

Entsorgung

+ © Michael Sieber © Michael Sieber

Wegen des morgigen Feiertages Christi Himmelfahrt erfolgt die Entsorgung des Restmülls, des Bioabfalls, des Verpackungsmülls (Gelbe Tonne/Gelber Sack) und des Altpapiers ab dem 25. Mai einen Tag später als gewohnt.

Das teilt die Stadt mit. Dadurch werden beispielsweise die Leerungen, die normalerweise am Freitag, 26. Mai, durchgeführt würden, am Samstag, 27. Mai, nachgeholt. Der Wertstoffhof in der Solinger Straße ist am Brückentag Freitag, 26. Mai, von 8 bis 11.45 Uhr geöffnet. red