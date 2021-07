Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ringstraße

In Remscheid hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Von Frank Michalczak

Auf der Ringstraße zwischen Lüttringhausen und Lennep spielten sich dramatische Szenen ab: Rettungskräfte der Remscheider Feuerwehr kümmerten sich um einen 29-jährigen Motorradfahrer, der gegen einen Kleintransporter geprallt war. Er erlitt „schwerste Verletzungen“, wie Polizeisprecher Stefan Weiand berichtet. „Wir gehen aber momentan nicht von akuter Lebensgefahr aus.“

Gegen 6.20 Uhr ging die Nachricht in der Leitstelle ein, dass es an der Ringstraße die Kollision gegeben hatte. „Der Motorradfahrer war in den Gegenverkehr geraten, wo er mit dem Transporter zusammenstieß. Warum, wissen wir noch nicht“, fügt Weiand hinzu, der von einem Streckenabschnitt spricht, „auf dem man schnell fahren kann“. Der Mann sei in Richtung Lennep unterwegs gewesen.

29-Jähriger in Kölner Spezialklinik

Insgesamt 14 Mitarbeiter der Remscheider Feuerwehr waren im Einsatz und übernahmen die Erstversorgung des Verletzten. Sie forderten einen Rettungshubschrauber an, mit dem der 29-Jährige in eine Kölner Spezialklinik transportiert wurde. „Die Kollegen mussten außerdem Betriebsmittel beseitigen. Da war Öl und Benzin ausgelaufen“, berichtet Wachabteilungsführer Lars Bürger, dessen Kollege Ferdinand Rockholtz den Einsatz leitete.

Die Polizei musste wegen der Rettungs- und Aufräumarbeiten die Ringstraßen über zwei Stunden sperren. Gegen 8.45 Uhr wurde sie wieder freigegeben.

Sachschaden entstand am Motorrad, am Kleintansporter und an einem weiteren Pkw. „Der Fahrer ist auf den Transporter ganz leicht aufgefahren“, berichtet Polizeisprecher Weiand, der immer wieder von Kollisionen auf der Ringstraße berichten muss. Nach seiner Einschätzung handele es sich aber nicht um einen Unfallhäufungspunkt.