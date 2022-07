Nach Hangabrutsch: Morsbachtalstraße ab heute wieder frei

Hochwasser hat Schäden hinterlassen

+ © Katharina Birkenbeul (Archiv) Die Morsbachtalstraße war nach dem Hochwasser mehrere Monate gesperrt. Ab Freitag, 29. Juli, ist sie wieder befahrbar. © Katharina Birkenbeul (Archiv)

Im Laufe des Tages will der Landesbetrieb Straßen NRW die L 216 zwischen Müngsten und Gockelshütte wieder freigeben.

Remscheid. Anwohner und Pendler können aufatmen: Sie müssen ab morgen (Freitag, 29. Juli) keine Umleitung mehr fahren. Denn im Laufe des Freitags will der Landesbetrieb Straßen NRW die Morsbachtalstraße (L 216) zwischen L 74/Müngsten und Gockelshütte nach einer mehrmonatigen Sperrung wieder freigeben. Das teilt Pressesprecher Rainer Herzog auf RGA-Nachfrage mit.

In einem aufwendigen Verfahren hatte der Landesbetrieb hier in den vergangenen Monaten den Hang wieder aufbauen lassen, der bei der Flut vergangenes Jahr abgerutscht war. Tausende Kubikmeter hatte der Morsbach mit sich gerissen. Das Projekt, das unter dem Namen „Bewehrte Erde“ lief, kostete rund eine halbe Million Euro. Dabei wurde unter anderem auf einer Stahlgitter-Konstruktion natürlicher Schotter aufgebracht. So ging es Lage um Lage, bis das Straßenniveau erreicht war. Anschließend wurde noch die Deckschicht der Straße erneuert. mw