Möbelhaus am Bahnhof Lennep: Hängepartie geht weiter

Ortspolitiker platzt der Kragen: Verfallener Gebäudekomplex am Bahnhof Lennep soll abgerissen werden. Jetzt ging es um den Eigentümer und seine Pflichten.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Es gilt längs als Symbol für den Stillstand in Lennep: Das ehemalige Möbelhaus am Bahnhof verfällt vor sich hin – und das bereits seit etlichen Jahren. Das Gebäude wurde nun nach einer Anfrage von Colin Cyrus (Linkspartei) einmal mehr zum Thema in der Lenneper Bezirksvertretung, wo sich CDU-Ortspolitikerin Corinna Hindrichs mit Blick auf den Schandfleck „langsam veralbert fühlte“, wie sie bekundete. Es dürfe doch nicht sein, dass ein privater Bauherr die Stadt Remscheid so lange hinhalte.

Seit 2018 plant der neue Eigentümer mit Sitz in Düsseldorf den Abriss des langgezogenen Komplexes. Senioren sollten im Anschluss hier eine neue Heimat finden – in einem Gebäude für Wohngruppen und Wohnen mit Pflegedienst, wie es damals hieß. In die Pläne wurde auch der Bunker miteinbezogen, der sich unterhalb des Möbelhauses befindet und als Keller dienen könnte.

Und diese Pläne bleiben nach wie vor aktuell. Die Baugenehmigung sei zwar abgelaufen. „Der Investor hat aber sein Interesse bekundet, dass sie verlängert wird“, erklärte Baudezernent Peter Heinze in der Lenneper Bezirksvertretung. Dieser bürokratische Aufwand sei mit erheblichen Kosten verbunden. Deshalb gehe er davon aus, dass der Bauherr sein Vorhaben weiterhin verfolgt und in die Tat umsetzen will. Dazu auch: Stadt prüft Abriss-Pflicht

„Wir können doch nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten, bis hier etwas geschieht.“

Erhebliche Zweifel daran hegt mittlerweile Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU), wie er anmerkte. „Wir können doch nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten, bis hier etwas geschieht.“ Er forderte die Vertretung auf, alle Instrumente auszuschöpfen, damit die „Schrottimmobilie“ verschwindet.

Dies aber sei höchst kompliziert. „Auch mir ist das Gebäude auch ein Dorn im Auge“, entgegnete Dezernent Heinze: „Die Handhabe in privaten Bauvorhaben ist aber begrenzt.“ Wenn überhaupt „sei nur ein sehr teueres und sehr aufwendiges Verfahren “denkbar.

Denn: Der Eigentümer komme stets seiner Verkehrssicherungspflicht nach, wobei er immer wieder mit Vandalismus, Bränden, Sachbeschädigungen und sonstigen Vorfällen in und rund um die Ruine konfrontiert wurde und die Folgen beheben musste. Einsätze der Feuerwehr seien immer wieder bezahlt worden, hieß es bereits auf frühere Nachfragen hin. Und: Wenn es Gebäudeteile abzusichern galt, sei dies geschehen.

Jürgen Kucharczyk (SPD) warb ebenso dafür, die rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen, um den Besitzer wenigstens zum Abriss zu bewegen – in einem Umfeld, das zum Schauplatz einer Großbaustelle geworden ist. Bis zum Herbst modernisiert die Deutsche Bahn zwei betagte Brücken, nur einen Steinwurf vom Möbelhaus entfernt. „Wie lange behält denn die neuerliche Baugenehmigung ihre Gültigkeit“, wollte Kucharczyk. Konkret wurde der Dezernent nicht. „Relativ lange“, antwortete Heinze. Aber natürlich ist sie irgendwann verwirkt.“

Konkretere Informationen sind bei der nächsten Sitzung der Lenneper Bezirksvertretung zu erwarten, wenn die Verwaltung die „sehr teueren und sehr aufwendigen Verfahren “ erläutert, die Peter Heinze anführte. Für Bezirksbürgermeister Markus Kötter steht jedenfalls fest: „Wir werden uns das nicht länger anschauen.“

Vorschau: Die nächsten Themen in Lennep

In die Hilda-Heinemann-Schule führt am Mittwoch, 26. April, die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Lennep. Ab 17.30 Uhr geht es unter anderem um den Ausbau der Kindergartenplätze im Ort und Beratungen zum Doppelhaushalt 2023/2024. Dieser soll einen Tag vom Remscheider Stadtrat beschlossen werden. Die Sitzung mit der Generaldebatte der Fraktionen und Gruppen des Rates beginnt um 16.15 Uhr im Rathaus.