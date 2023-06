Moderne Patientenzimmer und Therapieräume: Tannenhof feiert Richtfest

Zwölf Millionen Euro investiert die Stiftung für moderne Patientenzimmer und Therapieräume. Der Neubau verzögerte sich – Nun soll im Frühjahr 2024 eröffnet werden.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Der Klinik-Neubau der evangelischen Stiftung Tannenhof hat einen Meilenstein erreicht: An diesem Donnerstag stand das Richtfest auf dem Lüttringhauser Gelände auf dem Programm, wobei sich der Remscheider Architekt Frank Herbertz mit dem Ablauf zufrieden zeigte. Witterungsbedingt sei der Zeitplan zwar nicht ganz eingehalten worden: „Im zweiten Quartal 2024 sollte das Gebäude aber fertig sein.“ Dann finden bis zu 100 seelischkranke Menschen zeitgemäße Räumlichkeiten im neuen Paul-Gerhardt-Haus vor, wie die Klinik getauft wurde. Darin hat nun der Innenausbau begonnen.

Rund zwölf Millionen Euro soll das Projekt kosten. Dabei müsse der Tannenhof den steigenden Preisen Rechnung tragen, wie der Kaufmännische Direktor Dietmar Volk berichtete. „Es ist das erste Gebäude, das wir mit einer Photovoltaikanlage ausstatten.“ Da die Nachfrage danach aktuell sehr groß sei, müsse die Stiftung mit einer Kostensteigerung kalkulieren. Und dies nicht nur in diesem Zusammenhang. Ein weiterer Faktor seien unter anderem die gewachsenen Baustoffpreise.

Platz wurde für die Klinik geschaffen, indem auf dem Tannenhof-Gelände das Haus A abgerissen wurde, das zuletzt leer stand. Hier lebten Menschen, die langfristig Zuwendung und Fürsorge benötigen. Das Haus A stammte aus der Gründerphase des Tannenhofs – Anfang des 20. Jahrhunderts. „Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie wir es erhalten und modernisieren können. Es hätte viel Geld gekostet. Und am Ende hätten wir Räume erhalten, die wie so nicht wollten“, blickte Dietmar Volk zurück. Zwei Gebäude mit Wohngruppen für bis zu 48 Menschen ersetzen seit einigen Jahren das Haus A. Sie wurden auf einem ehemaligen Parkplatz neu gebaut, so dass nun an seinem ehemaligen Standort die neue Klinik Konturen annehmen kann.

Behandlungsraum für Menschen mit unterschiedlichen Leiden

Künftig werden hier Menschen mit ganz unterschiedlichen Leiden stationär behandelt. Dazu zählen Depressionen ebenso wie Suchterkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen, nennt der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Eugen Davids Beispiele. Licht und Freundlichkeit sollen die Räume kennzeichnen, fügte er hinzu: „Das ist ein wesentlicher Fortschritt.“ Und das gelte sowohl für die Patienten als auch für das Pflegepersonal. Rund 500 Beschäftigte zählt der Tannenhof: „Helle und moderne Arbeitsplätze ziehen Mitarbeiter an.“

Entwickelt wurde das Konzept vom Remscheider Architektenbüro Brochheuser und Herbertz. Projektleiterin Janina Behr musste sich unter anderem der planerischen Herausforderungen widmen, die neue Klinik an das unterirdische Versorgungsnetz auf dem weitläufigen Gelände anzuschließen. „Das war von der Statik her schon etwas Besonderes. Aber es hat prima geklappt,“ zog sie ein positives Fazit. Der Klinikkomplex ist fast 60 Meter lang und 15 Meter hoch. Auf vier Etagen hält das Paul-Gerhard-Haus eine Nutzfläche von 4500 Quadratmetern vor, wobei die Patienten in Zwei- bis Vierbettzimmern leben. Im Schnitt werden sie 25 Tage in der Akut-Klinik behandelt: „Manche aber auch mehrere Monate“, so Prof. Davids. Dazu dient bislang das Jochen-Klepper-Haus, das mittelfristig vor einer Modernisierung steht, wie Dietmar Volk berichtete. Dies wird durch den zusätzlichen Raum im neuen Klinikgebäude möglich.

Der Vorsitzende des Sozialausschusses Jürgen Kucharczyk (SPD) war voll des Lobes für die neue Einrichtung. „Es ist ein Zugewinn für die ärztliche Versorgung in Remscheid und der Region. Die Zahl der Patienten hat zugenommen – Belastungen im Berufsleben und Corona sind dafür ja nur zwei Ursachen.“

Auch im Notfall erreichbar

1896 begann die Geschichte des Tannenhofs in Lüttringhausen. Die psychiatrische Fachklinik bietet Hilfe bei vielfältigen Leiden – von Burnout bis zur Angststörung, von Demenz bis zur Depression. Zusätzlich hält sie unter anderem eine Notfallambulanz für akute Krisensituationen vor, die rund um die Uhr erreichbar ist, Tel. 02191-121173. Längst hat der Tannenhof auch weitere Standorte – etwa das Haus für Seelische Gesundheit in der Remscheider Innenstadt sowie Einrichtungen in Barmen, Elberfeld und Velbert.

Kommentar von Frank Michalczak: Zukunft gesichert

+ frank.michalczak@rga.de © Roland Keusch

Auch vermeintlich psychisch stabile Menschen können irgendwann das seelische Gleichgewicht verlieren. Sei es durch permanente Überforderung am Arbeitsplatz, sei es durch Schicksalsschläge oder durch massive Einschränkungen – etwa durch eine schwere körperliche Erkrankung.

Umso wichtiger ist es, dass es in akuten Notsituationen Hilfe gibt, die vom Team der Stiftung Tannenhof in Lüttringhausen vorgehalten wird. Der Klinikneubau sorgt dafür, dass die Behandlung der Patienten in zeitgemäßen Räumen erfolgen kann – und leistet einen Beitrag, das Angebot für die nächsten Jahrzehnte zu sichern.

Das ist auch ein wichtiges Signal an die Mitarbeitenden, die sich wie die Patienten über moderne Räume freuen können. Das Haus A, das für den Neubau weichen musste, stammte aus Anfang des letzten Jahrhunderts – der Gründungsphase vom Tannenhof. Da war es wirklich an der Zeit, an seine Stelle einen modernen Gebäudekomplex zu setzen.