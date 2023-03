Modernes „Schneewittchen“-Musical animiert zum Lachen

Theater Liberi sorgte für ein ausverkauftes Teo Otto Theater– Zum Schauspiel mit Kabaretteinlagen gab es Rock-’n’-Roll-Musik.

Von Peter Klohs

Remscheid. Entstaubt und in die heutigen Zeiten transportiert: Am Sonntag zeigte das Theater Liberi aus Bochum den 200 Jahre alten Märchenklassiker „Schneewittchen“ als Musical im ausverkaufen Saal des Teo Otto Theaters. An einer der berühmtesten Märchenfragen („Spieglein, Spieglein an der Wand . . .“) wurde nicht gerüttelt, allerdings zeigte sich der Spiegel hochtechnisiert, geschlechtslos und pfiffig: Seine Bemerkungen zur Schönheit der Bösen Königin waren teils eines Kabarettisten würdig.

Die Geschichte an sich folgte der Spur der Brüder Grimm mit Zauberwald, den Zwergen und dem Helden, der in diesem Fall Fynn heißt, nicht unbedingt ein Königssohn ist, aber sympathisch und als „good guy“ sehr überzeugend daherkam. Apropos Zwerge: Diese zitierten in der Version des Liberi-Theaters andauernd deutsche Sprichwörter – und keines davon richtig („Du benimmst dich heute wieder wie ein Elefant im Heuhaufen.“), was für anhaltendes Lachen sorgte. Den größten Lacher bekam jedoch ein Junge aus dem Publikum: Zahlreich mussten die Besucher das mehr als gehässige Lachen der Bösen Königin (Janina Eliana Heyderhoff) über sich ergehen lassen. Als sie aber mit Schimpf und Schande des Waldes verwiesen wurde, kam aus dem Publikum ein ebenso gehässiges Lachen zurück.

Krankheitsausfall einiger Ensemblemitglieder fiel nicht auf

Nicole Elisabeth Lehmann gab das Schneewittchen als aufrechte Kämpferin gegen Ungerechtigkeiten, die den Schönheitswahn der Bösen Königin ignoriert und sich ihrer eigenen Schönheit kaum bewusst ist. Dazu verfügt die Schauspielerin über einen kraftvollen und sicheren Sopran, konnte Balladen ebenso gestalten wie Rockstücke. Marlon Hangmann als Fynn bestach durch einen sonoren Bariton und seine positive Ausstrahlung. Dass Mitglieder des Ensembles krankheitsbedingt ersetzt werden mussten, fiel nicht auf.

Die Musik (Christoph Kloppenburg und Hans-Christian Becker) war vielgestaltig und bewegte sich im Rahmen der 100-minütigen Aufführung zwischen Pathos-Balladen und Rock ‘n’ Roll. Berechtigter langanhaltender Beifall.