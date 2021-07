Wo Modelle Seeluft schnuppern

Eschbachtal

+ © Michael Schütz © Michael Schütz

Die 12. Modellschiffsparade zieht weit über 100 Modell-Kapitäne in das Freibad Eschbachtal.

Von Stephanie Licciardi

Ahoi, Herr Kapitän! Ein Speedboot rast mit hoher Geschwindigkeit an dem gemächlich treibenden Containerschiff der Hapag-Lloyd vorbei, während daneben ein orangerotes U-Boot auf Tauchgang geht. Leinen los und Anker lichten hieß es zur 12. Modellschiffsparade im Freibad Eschbachtal. Die inzwischen zum festen Termin unter Modellbauern und Fans gehörende, zweitägige Parade zieht 2019 wieder Besucher aus Nah und Fern an.

Organisator und Vorsitzender des Fördervereins Eschbachtal e.V. Stefan Grote ist zufrieden. „Es läuft bisher ganz gut. Die jährliche Parade ist ein guter Treffpunkt für weit über 100 Modellbauer in diesem Jahr.“

Sehen und gesehen werden lautet das Motto

Für viele Teilnehmer sei die Veranstaltung mit Faszination verbunden, berichtet Stefan Grote. „Man trifft sich hier, tauscht sich aus und sieht die Vielfalt an Boots- und Schiffsmodellen.“ Fachsimpeln und Netzwerken gehört ebenso dazu. Ob aus Hansestädten wie Hamburg und Bremen, oder gar der Seefahrernation Niederlande, das jährliche Schaufahren zieht Modellbauer aus allen Landesteilen an. Michael Schönlau von der IG Bergischer Schiffsbaumodelle baut seit vier Jahren Schiffsmodelle. Am meisten fasziniert ihn, selbst etwas erschaffen zu können. „Das nächste Großprojekt wird der Tonnenleger Nord werden, der in Norddeich liegt“, erzählt er. Die Marke „Eigenbau“ ist unter Kennern gefragt. So kommt etwa das Partybötchen mit Werner-Figur und Schlagermusik bestens an.

12. Schiffsparade im Freibad Eschbachtal Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz Modellschiffsparade © Michael Schütz

Auf Jungfernfahrt befindet sich auch das New Yorker Feuerlöschboot „Fire Fighter“ von Claus Birkners und das Schlepperschiff von Stefan Rode. „Wir sind zum ersten Mal heute dabei, quasi auf Jungfernfahrt“, erzählen die beiden Dortmunder. Währenddessen schrauben Dieter Brost, Jürgen Pieckert und Dieter Eichberger vom SMC Schwelm e.V. an der AIDA. Nicht an der Echten, auch wenn Dieter Eichberger mit dieser bereits eine Reise unternommen hat. Mit Antrieb und Dampfgenerator, „damit der Schornstein auch schön qualmt“ sowie weiterer technischer Ausstattung und „mit FKK-Bereich wie beim Original“ wartet das Mini-Touristenschiff auf seine große Fahrt. Um solch ein Modell zu erschaffen, braucht es viel Zeit und einen langen Atem. „Eine Pinzette und Lupe gehören daher mit zur Arbeitsausstattung“, wissen die Hobbybauer vom SMC Schwelm.

Lesen Sie auch: Schließung des Freibades hat Folgen - Kindertriathlon: Verein ist enttäuscht