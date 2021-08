Gregorianika bringt das Mittelalter zurück in der Klosterkirche

Konzert

+ © Roland Keusch Der Chor Gregorianika reduziert seine Auftritte allein auf die Stimmen und entführte anderthalb Stunden in meditative Atmosphäre. © Roland Keusch

Der Chor Gregorianika überzeugte mit Stimmstärke und Atmosphäre. 120 Zuhörer waren gekommen.

Von Jutta Schreiber-Lenz

Mit „Kyrie Eleison“-Klängen schritten die sechs Männer die Treppe von der Empore zur Bühne herunter. Die Kapuzen ihrer Mönchskutten verhüllten ihre Köpfe – nichts zählte außer ihrem eindringlichen sonoren Gesang, der bereits mit den ersten Tönen unter die Haut der Zuhörer ging. Etwa 120 Freunde gregorianischer Musik waren am Donnerstagabend in den Minoritensaal der Lenneper Klosterkirche gekommen.

Ursprünglich elf Köpfe waren es, die sich im Studium zusammengefunden hatten, um gesanglich auf den Spuren der mittelalterlichen liturgischen Gesänge zu wandeln. Seitdem hat sich einiges verändert: Bewusst auf die Hälfte reduziert und mit vielen Eigenkompositionen im Stil damaliger Klangwelten, präsentiert der Chor um Chef Oleksiy Semenchuk seine besondere Performance. Die kommt ohne aufwendige Licht- oder Toneffekte aus, sondern beeindruckt durch ihre Schlichtheit.

So konnten auch am Donnerstagabend die Konzertbesucher gute anderthalb Stunden die zum Teil sonoren, meditativen, aber an anderen Stellen auch leichtfüßigen Melodien genießen.

Der Minoritensaal als Ambiente für mittelalterliche Musik schien Wiedersehen zu feiern mit längst vergessenen Erlebnissen. Flackernde Kerzen auf der Bühne und die roh verputzten Wände taten das Ihre zu diesem Feeling dazu.

Publikum verharrt in Stille – bis zum großen Schlussapplaus

„Ameno“, mit dem die Sänger ihr Publikum in die Pause entließen, war ein Beispiel für die Präzision, mit der die dunklen und helleren Stimmen ein perfektes Ganzes schufen. „Digna est“ kam nahezu romantisch-lyrisch daher und „In Cantabile“ erklang gemeinsam mit dem speziellen Klang einer Melodica. Immer wieder erklang Zwischenbeifall, der allerdings verhalten war, so als ob das Publikum die „Stille der Klänge“ nicht durch weltliche Geräusche unterbrechen wollte. Den großen, verdienten Applaus hob es sich für den Schluss auf.