Kommentar zum möglichen Flüchtlingsheim: Mitnehmen für den Ernstfall

Standpunkt von Tristan Krämer

Es ist gut, wenn für Remscheid im Fall der Fälle ein Plan aus der Schublade geholt werden kann, meint Tristan Krämer.

Es ist verhältnismäßig ruhig geworden um die Flüchtlingssituation in Remscheid. Das liegt zum einen an den gesunkenen Flüchtlingszahlen. Zum anderen aber auch daran, dass die Stadtverwaltung weitsichtig plant und Remscheid die einhundertprozentige Quote bei der Zuweisung geräuschlos erfüllt. Doch wer will – nach den Erfahrungen aus dem Herbst 2015 und den Monaten danach – seine Hand dafür ins Feuer legen, dass das so bleibt? Sollten die Flüchtlingszahlen rapide ansteigen, sollten Politik und Verwaltung vorbereitet sein. Auf europäischer und teils auch auf Bundesebene verschläft man die Verschnaufpause derzeit.

Deswegen ist es gut, wenn für Remscheid im Fall der Fälle ein Plan aus der Schublade geholt werden kann. Aber: Damit er reibungslos und zeitnah umgesetzt werden kann, müssen Bürger und Verantwortliche vor Ort auch in einem frühen Stadium mitgenommen werden. Jetzt ist Zeit für Diskussionen – im Ernstfall vielleicht nicht.

