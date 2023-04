Kleine Sanitäter packen beim Jugendrotkreuz mit an

Das Jugendrotkreuz hat derzeit zwei Gruppen. Sie treffen sich immer freitags.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Sie hatten nicht viel Zeit, sich zu entscheiden. Manuela Koebke, die Ortsverbandsvorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes in Wermelskirchen, schminkte ihrer Tochter Hannah eine kleine Wunde am Arm. Das künstliche Blut tropfte, und Hannah hatte Probleme damit, ihre Kleidung sauber zu halten. Der neunjährige Fabian hatte nun die Aufgabe, ihr einen Verband anzulegen. Gekonnt und fast professionell erfüllte er seine Aufgabe. Die beiden gehören zum Jugendrotkreuz und treffen sich an der Berliner Straße jeden Freitag. Sie in der Gruppe der Jugendlichen, er in der Gruppe der Kleinen.

Jeden Freitag von 16.30 bis 18 Uhr treffen sich die beiden Gruppen im Haus des Roten Kreuzes an der Berliner Straße. In die jüngere Gruppe kann man bereits mit sechs Jahren einsteigen, die ältere Gruppe geht bis 26 Jahren. „Derzeit sind unsere Ältesten alle um die 20 Jahre“, sagt Manuela Koebke. „In den beiden Gruppen beschäftigen sich die Kinder und Jugendlichen sowohl mit Erste Hilfe und allem, was uns als Rotes Kreuz ausmacht, aber auch mit Dingen, die den Kindern und Jugendlichen einfach nur Spaß machen. Die können selber das Programm mitbestimmen.“

Ins Schwärmen gerät Manuela Koebke, wenn sie an die Fahrten des Bundesverbands des Roten Kreuzes denkt. Alle fünf Jahre veranstaltet der Bundesverband eine große Fahrt. „Wir waren das letzte Mal als Ortsverband auf Rügen dabei und haben alle gemeinsam in einem Zeltlager geschlafen“, sagt sie. „Und was man da im Miteinander mit Rotkreuzlern der ganzen Welt erlebt, ist unbeschreiblich. Es entsteht ein unübertreffliches Wir-Gefühl.“

Eine Fahrt des Ortsverbandes nach Holland fiel buchstäblich ins Wasser. „Die Bungalows, die wir gemietet hatten, liefen voll Wasser“, sagt Manuela Koebke. „und dann haben wir allerdings am nächsten Tag unzählige kleine Frösche gesehen, die über die Wege hüpften.“ Und bei einer Altkleidersammlung habe ein Gruppenmitglied seine Mütze unten in den Container abgelegt. „Als dieser voll gepackt war, fiel dies im auf“, sagt Manuela Koebke. „Da war es aber schon zu spät und er musste die Mütze zurücklassen.“ Überhaupt gebe es bei den Altkleidersammlungen immer eine Menge zu lachen.

Manuela Koebke ist seit 26 Jahren beim DRK dabei. „Ich hatte selber beim Jugendrotkreuz angefangen, eine Freundin hatte mich damals mitgenommen, und ich bin geblieben. Später habe ich Gruppenleitungen übernommen und jetzt die Ortsleitung des Jugendrotkreuzes.“ Ihren Mann habe sie auch durch das Rote Kreuz kennengelernt, er arbeite auch dort. Und auch ihre Tochter Hannah ist schon dabei. „Schon sagt 14 Jahren“, sagt die 20-Jährige. „Ich freue mich auf jeden Freitag, weil ich dann meine Freundin wiedersehe“, sagt sie. Fabian ist seit drei Jahren dabei. „Ich finde unsere Ausflüge, zum Beispiel den ins Maisfeld-Labyrinth sehr toll“, sagt der Neunjährige. „Und ich helfe gerne.“

Seine Mutter Sabine Ballsieper erzählt, dass Fabian schon eine Klassenkameradin angesteckt hat, die jetzt immer mitkommt. „Heute leider nicht, denn sie feiert das Zuckerfest.“

Erste Hilfe gehöre von Anfang an in das Programm der beiden Gruppen. „Dann haben wir das Thema Kinderrechte behandelt“, sagt Manuela Koebke. „Eine Jugendliche hatte sich gewünscht, ein Graffiti zu sprühen, auch das haben wir ermöglicht.“ Aber es gehörten auch Ausflüge in die Natur ins Programm, Gruppenspiele, Rallys, Ballspiele, aber beispielsweise auch Kochen. „Gute Ernährung ist uns nämlich wichtig, das wollen wir den Kindern und Jugendlichen vermitteln“, sagt Manuela Koebke.

Die Gruppen werden geleitet. „Da sind wir derzeit sehr gut aufgestellt“, sagt Manuela Koebke. „Wir haben derzeit fünf Gruppenleiter, die sich um die Kinder und Jugendlichen kümmern.“ „Mir macht das Jugendrotkreuz auf jeden Fall großen Spaß“, sagt Fabian Ballsieper. Auch seine Eltern sind beide im DRK aktiv. „Es ist ein bisschen so wie eine große Familie“, sagt Sabine Ballsieper.

Kontakt

Ortsleiterin des Jugendrotkreuzes ist Manuela Koebke, ihre Stellvertreterin ist Melanie Romao. Die Kinder ab sechs Jahren und die Jugendlichen bis 27 Jahre treffen sich jeden Freitag im DRK-Haus an der Berliner Straße 21 bis 23 von 16.30 bis 18 Uhr – außer in den Ferien. Kontakt: Tel. (0 21 96) 88 67 07

Kommentar von Susanne Koch: Erste Hilfe fürs Leben

+ susanne.koch@rga.de © Christian Beier

Schon mit sechs Jahren können Kinder in die Gruppen des Deutschen Roten Kreuzes gehen. Und dann spielen sie nicht nur, basteln und machen Ausflüge, sondern sie lernen auch schon früh, wie man anderen Menschen hilft. So gehört die Wundversorgung mit ins Erste-Hilfe-Paket, welches schon die Kleinen lernen. Früh übt sich, was ein Meister werden will. Da sind die Kindergruppen des Deutschen Roten Kreuzes ein guter Einstieg, um den Dienst am Menschen und in der Gesellschaft schon von der Pike auf zu lernen, mit viel Spaß.

Das Deutsche Rote Kreuz sucht immer wieder Freiwillige, die es bei den vielfältigen Aufgaben unterstützt: Von der Kleidersammlung, über die Blutspenden, als Aufsicht bei Festen, als Rettungssanitäter. Ein großer Teil dieser Arbeit wird ehrenamtlich geleistet. Und so ist das Rote Kreuz immer wieder darauf angewiesen, Menschen zu finden, die sich in diesem Bereich engagieren wollen.